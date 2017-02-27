Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:18
Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
flyman
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:33
flyman написав: Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
Відповідь знає лише ІО
Investor_K
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:10
flyman написав: Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
Менует.
"Тому що послідовний"
oleg49
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:11
flyman написав: Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
В понеділок вже 01 квітня,що казати про міжбанк, якщо погоду в Києві теж з прогнозами фахівців не співпадає
sens
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:37
somilitark написав: Denik написав: Denik написав:
Та ні. Олені вже наїлися ягеля.
І навіть олені мріють злитися по 40)))
Готівка поки не сильно вірить, але впевнено знижується, столиця працює 39.30 на 39.37.
Дійсно, не сильно - у мене вже після обіду
забрали 4000 синього по 39,50...
asti
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:07
sens написав: flyman написав: Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
В понеділок вже 01 квітня,що казати про міжбанк, якщо погоду в Києві теж з прогнозами фахівців не співпадає
Колись вчили на статистиці, що якщо попередній день хмарний, то що наступний буде хмарний із імовірністю більше 0.5
Можна спробувати із прогнозом курсу аналогічно.
flyman
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:23
sens написав:
Який дебіт/кредит на кінець березня,хоч є плюс , чи мінуси?
Мінфін: Україна у березні отримала $9 млрд від партнерів
https://www.dw.com/uk/ukraina-u-berezni ... l-3816-xml
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asti
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:39
asti чого останні? Може США ще погодять
Andrey2512
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:08
Andrey2512 написав: asti
чого останні? Може США ще погодять
погАдять
flyman
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