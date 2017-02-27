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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11323113241132511326>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 142
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
18
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:18

  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:33

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?

Відповідь знає лише ІО
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:10

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?

Менует.
"Тому що послідовний" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:11

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?

В понеділок вже 01 квітня,що казати про міжбанк, якщо погоду в Києві теж з прогнозами фахівців не співпадає
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:37

  somilitark написав:
  Denik написав:
  Denik написав:Та ні. Олені вже наїлися ягеля.

І навіть олені мріють злитися по 40)))

Готівка поки не сильно вірить, але впевнено знижується, столиця працює 39.30 на 39.37.

Дійсно, не сильно - у мене вже після обіду
забрали 4000 синього по 39,50...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:07

  sens написав:
  flyman написав:
  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?

В понеділок вже 01 квітня,що казати про міжбанк, якщо погоду в Києві теж з прогнозами фахівців не співпадає

Колись вчили на статистиці, що якщо попередній день хмарний, то що наступний буде хмарний із імовірністю більше 0.5
Можна спробувати із прогнозом курсу аналогічно.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Який дебіт/кредит на кінець березня,хоч є плюс , чи мінуси?

Мінфін: Україна у березні отримала $9 млрд від партнерів https://www.dw.com/uk/ukraina-u-berezni ... l-3816-xml
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:26

  Василь-Рівне написав:
  sens написав:Який дебіт/кредит на кінець березня,хоч є плюс , чи мінуси?

Мінфін: Україна у березні отримала $9 млрд від партнерів https://www.dw.com/uk/ukraina-u-berezni ... l-3816-xml

Так, дійсно, отримали, але ж всі розуміють що це останні великі гроші цього року - більше такого валютного дощу вже не буде, як не буде вже в недалекому майбутньому енергогенерації після обстрілів русні. А на її відновлення навіть цих 9 лярдів геть не вистачить... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:39

asti чого останні? Може США ще погодять
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:08

  Andrey2512 написав:asti чого останні? Може США ще погодять

погАдять
flyman
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