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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:25
asti написав:
Так, дійсно, отримали, але ж всі розуміють що це останні великі гроші цього року - більше такого валютного дощу вже не буде
, як не буде вже в недалекому майбутньому енергогенерації
після обстрілів русні. А на її відновлення навіть цих 9 лярдів геть не вистачить...
а потім Земля налетить на небесну вісь...
ви вже купили мило та мотузку? щоб помитися та в гори...
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Shaman
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Додано: Суб 30 бер, 2024 00:55
Збитки ДТЕКу оцінюють поки що в $200-300 млн, це дуже багато але вони самі говорять, що буде залучена доп. фінансова допомога на відновлення.
Генерацію теоретично можуть вибити всю, але навіть тоді нам вистачить на базове споживання АЕС плюс імпорт, влітку без відключень, взимку можуть бути варіанти. Це теж за словами того ж ДТЕКу.
Як це все вплине на курс? Так ніяк, на нього зовсім інші речі впливають
(валютні вливання найближчі 10 років навряд чи зменшаться, можуть збільшитися)
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zerocool
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Додано: Суб 30 бер, 2024 07:33
zerocool написав:
Збитки ДТЕКу оцінюють поки що в $200-300 млн, це дуже багато але вони самі говорять, що буде залучена доп. фінансова допомога на відновлення.
Генерацію теоретично можуть вибити всю, але навіть тоді нам вистачить на базове споживання АЕС плюс імпорт, влітку без відключень, взимку можуть бути варіанти. Це теж за словами того ж ДТЕКу.
Як це все вплине на курс? Так ніяк, на нього зовсім інші речі впливають
(валютні вливання найближчі 10 років навряд чи зменшаться, можуть збільшитися)
А вартість ЕЕ?
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Investor_K
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