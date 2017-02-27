RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11323113241132511326

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 142
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
18
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:25

  asti написав:
  Василь-Рівне написав:
  sens написав:Який дебіт/кредит на кінець березня,хоч є плюс , чи мінуси?

Мінфін: Україна у березні отримала $9 млрд від партнерів https://www.dw.com/uk/ukraina-u-berezni ... l-3816-xml

Так, дійсно, отримали, але ж всі розуміють що це останні великі гроші цього року - більше такого валютного дощу вже не буде, як не буде вже в недалекому майбутньому енергогенерації після обстрілів русні. А на її відновлення навіть цих 9 лярдів геть не вистачить... :( :(

а потім Земля налетить на небесну вісь...

ви вже купили мило та мотузку? щоб помитися та в гори...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5704
З нами з: 29.09.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 00:55

  asti написав:Так, дійсно, отримали, але ж всі розуміють що це останні великі гроші цього року - більше такого валютного дощу вже не буде, як не буде вже в недалекому майбутньому енергогенерації після обстрілів русні. А на її відновлення навіть цих 9 лярдів геть не вистачить... :( :(

Збитки ДТЕКу оцінюють поки що в $200-300 млн, це дуже багато але вони самі говорять, що буде залучена доп. фінансова допомога на відновлення.
Генерацію теоретично можуть вибити всю, але навіть тоді нам вистачить на базове споживання АЕС плюс імпорт, влітку без відключень, взимку можуть бути варіанти. Це теж за словами того ж ДТЕКу.

Як це все вплине на курс? Так ніяк, на нього зовсім інші речі впливають
(валютні вливання найближчі 10 років навряд чи зменшаться, можуть збільшитися)
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 22.03.11
Подякував: 107 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:33

  zerocool написав:
  asti написав:Так, дійсно, отримали, але ж всі розуміють що це останні великі гроші цього року - більше такого валютного дощу вже не буде, як не буде вже в недалекому майбутньому енергогенерації після обстрілів русні. А на її відновлення навіть цих 9 лярдів геть не вистачить... :( :(

Збитки ДТЕКу оцінюють поки що в $200-300 млн, це дуже багато але вони самі говорять, що буде залучена доп. фінансова допомога на відновлення.
Генерацію теоретично можуть вибити всю, але навіть тоді нам вистачить на базове споживання АЕС плюс імпорт, влітку без відключень, взимку можуть бути варіанти. Це теж за словами того ж ДТЕКу.

Як це все вплине на курс? Так ніяк, на нього зовсім інші речі впливають
(валютні вливання найближчі 10 років навряд чи зменшаться, можуть збільшитися)

А вартість ЕЕ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9782
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:51

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:asti,___ Може США ще погодять
погАдять
погАдять погАдять, тай погОдять! 😀😀
asti
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 08:53

У лютому 2024 року обсяг IT-експорту становив 518 мільйонів доларів. Це принесло в українську економіку на 10 мільйонів більше, ніж у січні. Водночас, це на 5% або 29 млн дол менше, ніж у лютому 2023 року.

Про це повідомляє dev.ua із посиланням на підрахунки "Львівського IT Кластера".

Частка IT-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому 2024 становила 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж у лютому минулого року. Тоді комп’ютерні послуги складали 41,6%.

"У лютому ми бачимо дуже незначне збільшення обсягів експорту IT-послуг у порівнянні з січнем. Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року. Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт IT-послуг може впасти на 5-10%. Відвернути можливі втрати допоможе лише зрозумілий механізм бронювання ключових фахівців за економічним принципом та можливість коротких бізнес-відряджень за кордон", – зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Загальний експортний виторг усіх послуг України у лютому цього року становив 1,39 млрд дол, що на 31 млн дол або ж 2% більше порівняно з січнем.
jump
 
Повідомлень: 4201
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11323113241132511326
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3401, 3402, 3403
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34020 36824167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2024 21:24
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13209684
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23163182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3801)
30.03.2024 08:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.