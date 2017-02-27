|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:25
asti написав:
Так, дійсно, отримали, але ж всі розуміють що це останні великі гроші цього року - більше такого валютного дощу вже не буде
, як не буде вже в недалекому майбутньому енергогенерації
після обстрілів русні. А на її відновлення навіть цих 9 лярдів геть не вистачить...
а потім Земля налетить на небесну вісь...
ви вже купили мило та мотузку? щоб помитися та в гори...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5704
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 30 бер, 2024 00:55
Збитки ДТЕКу оцінюють поки що в $200-300 млн, це дуже багато але вони самі говорять, що буде залучена доп. фінансова допомога на відновлення.
Генерацію теоретично можуть вибити всю, але навіть тоді нам вистачить на базове споживання АЕС плюс імпорт, влітку без відключень, взимку можуть бути варіанти. Це теж за словами того ж ДТЕКу.
Як це все вплине на курс? Так ніяк, на нього зовсім інші речі впливають
(валютні вливання найближчі 10 років навряд чи зменшаться, можуть збільшитися)
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 511
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 бер, 2024 07:33
zerocool написав:
Збитки ДТЕКу оцінюють поки що в $200-300 млн, це дуже багато але вони самі говорять, що буде залучена доп. фінансова допомога на відновлення.
Генерацію теоретично можуть вибити всю, але навіть тоді нам вистачить на базове споживання АЕС плюс імпорт, влітку без відключень, взимку можуть бути варіанти. Це теж за словами того ж ДТЕКу.
Як це все вплине на курс? Так ніяк, на нього зовсім інші речі впливають
(валютні вливання найближчі 10 років навряд чи зменшаться, можуть збільшитися)
А вартість ЕЕ?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9782
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 бер, 2024 07:51
flyman написав: Andrey2512 написав:asti
,___ Може США ще погодять
погАдять
погАдять погАдять, тай погОдять! 😀😀
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3964
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:53
У лютому 2024 року обсяг IT-експорту становив 518 мільйонів доларів. Це принесло в українську економіку на 10 мільйонів більше, ніж у січні. Водночас, це на 5% або 29 млн дол менше, ніж у лютому 2023 року.
Про це повідомляє dev.ua із посиланням на підрахунки "Львівського IT Кластера".
Частка IT-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому 2024 становила 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж у лютому минулого року. Тоді комп’ютерні послуги складали 41,6%.
"У лютому ми бачимо дуже незначне збільшення обсягів експорту IT-послуг у порівнянні з січнем. Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року. Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт IT-послуг може впасти на 5-10%. Відвернути можливі втрати допоможе лише зрозумілий механізм бронювання ключових фахівців за економічним принципом та можливість коротких бізнес-відряджень за кордон", – зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.
Загальний експортний виторг усіх послуг України у лютому цього року становив 1,39 млрд дол, що на 31 млн дол або ж 2% більше порівняно з січнем.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4201
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1267 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34020
|36824167
|
П'ят 29 бер, 2024 21:24
Игорь
|
|1922
|13209684
|
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
|
|7978
|23163182
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|