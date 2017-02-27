Додано: Суб 30 бер, 2024 10:40

Давно обіцяв пояснити поточні особливості руху валюти в країні, що пояснюють, чому не працює багато припущень з минулого часу.А саме. З точку зору торгового балансу – величезний дефіцит, мінусярдів дол в 2023. З точку зору загального балансу – профіцит, про що каже зростання ЗВР, - завдяки іноземній допомозі та кредитам. Але є величезний нюанс.Гроші від допомоги держави не потраплять на міжбанку напряму. Вони потрапляють уряду, а уряд напряму передає їх НБУ, отримуючи взаміну гривню. Й це все пояснює – на міжбанку постійний дефіцит валюти, обумовлений дефіцитом зовнішньої торгівлі. Це дефіцит закриває НБУ, що бачимо по звітам щоденних інтервенцій. Але незважаючи на обсяг цих інтервенцій, ЗВР зростає бо насправді, НБУ отримає більше валюти ніж витрачає. В 2023 році, нарах ситуація трохи змінилася.В такій ситуації отримання чергового траншу взагалі не вплине на ситуацію на міжбанку. А що впливає? Впливає, як саме НБУ проводить інтервенції. Навіть точніше, як НБУ визначає курс, за яким проводити інтервенції – оце поки що найбільший секрет. Для чогось НБУ декларує ринкове ціноутворення – може МВФ цього вимагає, може ще хтось. Й для цього він імітує рух курсу на міжбанку, й робить відповідні вербальні заяви. Але ще раз повторюсь – який курс НБУ заявить на продаж, це й є буде курсом міжбанку – не відразу, але під це ринок підтягнеться.Тому головне, яку мету переслідує НБУ. в жовті вирішили показати вільний рух гривні – й вона навіть підросла. Зараз схоже пішли на девал, й гривня падає, хоча в березні об’єктивно реально зменшилася кількість гривні й за правилами ринку таке зростання не ринкове,е виходячи з поточної ситуації. До якого рівня гривні дійдемо – який визначать в НБУ достатнім. Тому фізичне надходження траншів ні на що не впливає, - впливає, коли підтверджують чи навпаки не підтверджують чергові транші. Й то впливає не на міжбанк, а на думки керівництві НБУ, куди рухати гривнюМоя оцінка незміна – враховуючи емісію 2022 року курс має бути не менше 42 гривень (дуже проста пропорція кількості наявних коштів відносно ВВП, тобто купівельної спроможності гривні). й рівень дефіцит зовнішньої торгівлі підтверджує неринковість поточного курсуЯкщо є думки, пропозиції, зауваження – давайте обговоримо