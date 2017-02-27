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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1132411325113261132711328>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 143
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
19
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 08:53

У лютому 2024 року обсяг IT-експорту становив 518 мільйонів доларів. Це принесло в українську економіку на 10 мільйонів більше, ніж у січні. Водночас, це на 5% або 29 млн дол менше, ніж у лютому 2023 року.

Про це повідомляє dev.ua із посиланням на підрахунки "Львівського IT Кластера".

Частка IT-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому 2024 становила 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж у лютому минулого року. Тоді комп’ютерні послуги складали 41,6%.

"У лютому ми бачимо дуже незначне збільшення обсягів експорту IT-послуг у порівнянні з січнем. Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року. Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт IT-послуг може впасти на 5-10%. Відвернути можливі втрати допоможе лише зрозумілий механізм бронювання ключових фахівців за економічним принципом та можливість коротких бізнес-відряджень за кордон", – зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Загальний експортний виторг усіх послуг України у лютому цього року становив 1,39 млрд дол, що на 31 млн дол або ж 2% більше порівняно з січнем.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:33

  zerocool написав:
  asti написав:Так, дійсно, отримали, але ж всі розуміють що це останні великі гроші цього року - більше такого валютного дощу вже не буде, як не буде вже в недалекому майбутньому енергогенерації після обстрілів русні. А на її відновлення навіть цих 9 лярдів геть не вистачить... :( :(

Збитки ДТЕКу оцінюють поки що в $200-300 млн, це дуже багато але вони самі говорять, що буде залучена доп. фінансова допомога на відновлення.
Генерацію теоретично можуть вибити всю, але навіть тоді нам вистачить на базове споживання АЕС плюс імпорт, влітку без відключень, взимку можуть бути варіанти. Це теж за словами того ж ДТЕКу.

Як це все вплине на курс? Так ніяк, на нього зовсім інші речі впливають
(валютні вливання найближчі 10 років навряд чи зменшаться, можуть збільшитися)

Зараз, з збільшенням світлового дня, значно зростає сонячна генерація. В неї перевага над іншими в тому, що вона заливається одразу в мережі 0,4кВ и не потребує дороговартісних розподільчих трансформаторів, які працюють з АЕС та вже значною мірою були зруйновані.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В кожного свої моделі валютного ринку.
Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу.
Звісно я можу помилятись, як і минулого року.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давно обіцяв пояснити поточні особливості руху валюти в країні, що пояснюють, чому не працює багато припущень з минулого часу.

А саме. З точку зору торгового балансу – величезний дефіцит, мінус 37 ярдів дол в 2023. З точку зору загального балансу – профіцит, про що каже зростання ЗВР, - завдяки іноземній допомозі та кредитам. Але є величезний нюанс.

Гроші від допомоги держави не потраплять на міжбанку напряму. Вони потрапляють уряду, а уряд напряму передає їх НБУ, отримуючи взаміну гривню. Й це все пояснює – на міжбанку постійний дефіцит валюти, обумовлений дефіцитом зовнішньої торгівлі. Це дефіцит закриває НБУ, що бачимо по звітам щоденних інтервенцій. Але незважаючи на обсяг цих інтервенцій, ЗВР зростає бо насправді, НБУ отримає більше валюти ніж витрачає. В 2023 році, нарах ситуація трохи змінилася.

В такій ситуації отримання чергового траншу взагалі не вплине на ситуацію на міжбанку. А що впливає? Впливає, як саме НБУ проводить інтервенції. Навіть точніше, як НБУ визначає курс, за яким проводити інтервенції – оце поки що найбільший секрет. Для чогось НБУ декларує ринкове ціноутворення – може МВФ цього вимагає, може ще хтось. Й для цього він імітує рух курсу на міжбанку, й робить відповідні вербальні заяви. Але ще раз повторюсь – який курс НБУ заявить на продаж, це й є буде курсом міжбанку – не відразу, але під це ринок підтягнеться.

Тому головне, яку мету переслідує НБУ. в жовті вирішили показати вільний рух гривні – й вона навіть підросла. Зараз схоже пішли на девал, й гривня падає, хоча в березні об’єктивно реально зменшилася кількість гривні й за правилами ринку таке зростання не ринкове,е виходячи з поточної ситуації. До якого рівня гривні дійдемо – який визначать в НБУ достатнім. Тому фізичне надходження траншів ні на що не впливає, - впливає, коли підтверджують чи навпаки не підтверджують чергові транші. Й то впливає не на міжбанк, а на думки керівництві НБУ, куди рухати гривню

Моя оцінка незміна – враховуючи емісію 2022 року курс має бути не менше 42 гривень (дуже проста пропорція кількості наявних коштів відносно ВВП, тобто купівельної спроможності гривні). й рівень дефіцит зовнішньої торгівлі підтверджує неринковість поточного курсу

Якщо є думки, пропозиції, зауваження – давайте обговоримо 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 бер, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:44

  Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку.
Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу.
Звісно я можу помилятись, як і минулого року.
Я думаю ви розумієте скільки людей, як і ви, планують заскочити у останній валютний вагон у липні-серпні...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:46

  Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку.
Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу.
Звісно я можу помилятись, як і минулого року.

як варіант поведінки можливо. але виходимо зі стандартної схеми. яка працює від встановленого рівня гривні, який може значно збільшитися відносно поточного рівня.

як на мене, в цьому році буде якесь рішення відносно війни, тому може бути, що завгодно. але загальний тренд на здешевшання гривні - буде. а ось ці часові рамки наразі - це велика умовність
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:50

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку.
Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу.
Звісно я можу помилятись, як і минулого року.
Я думаю ви розумієте скільки людей, як і ви, планують заскочити у останній валютний вагон у липні-серпні...

ви вже знаєте, кого розп'ясти, якщо щось піде не за планом. :D

ИА вже обмацує свої руки-ноги.

не встиг запитати в четвер - може визнає, що прогноз на березень не виправдався, чи знову скаже, що березень не закінчився - а він дійсно ще не закінчився :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:50

А ось і відповідь, чому гривня так несподівано укріпилась
у жовтні-листопаді:😀😀
https://bin.ua/news/politics/political/ ... udniv.html
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:52

  Shaman написав:
  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку.
Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу.
Звісно я можу помилятись, як і минулого року.
Я думаю ви розумієте скільки людей, як і ви, планують заскочити у останній валютний вагон у липні-серпні...

ви вже знаєте, кого розп'ясти, якщо щось піде не за планом. :D

ИА вже обмацує свої руки-ноги.

не встиг запитати в четвер - може визнає, що прогноз на березень не виправдався, чи знову скаже, що березень не закінчився - а він дійсно ще не закінчився :lol:
...він у того балабола і у грудні не закінчиться 😂😂😂
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:53

  asti написав:А ось і відповідь, чому гривня так несподівано укріпилась
у жовтні-листопаді:😀😀
https://bin.ua/news/politics/political/ ... udniv.html

Це не той аргумент
Investor_K
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