Shaman написав:враховуючи емісію 2022 року курс має бути не менше 42 гривень
Я теж так думав весь 2023 рік, і тут розповідав про свої моделі, які не справдилися, адже НБУ діє проти логіки, можливо на користь певних олігархів.
певна логіка є.
вони бояться гіперу, й через це тримають курс, бо неконтрольований девал дійсно може спровокувати гіперінфляцію. але й тримати курс постійно - це лише підвищувати ризик такого девалу потім. от й бачимо, як НБУ намагається пройти між крапельками
забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 бер, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку
Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.
який до біса гіпер при 30+ мрд. ЗВР? В кого є гроші щоб його весь викупити?
ви беремо окремі елементи, а не дивитесь картину загалом. я теж не осягаю всю картину, але бачу достатньо, щоб зрозуміти, що один-два-три фактори не впливають, а впливає сукупність багатьох причин.
гіперінфляція та девальвація - вони йдуть пліч-о-пліч, але це різні речі. й різкий стрибок валюти міг спричинити зростання цін на товари, а відповідно у паніці населення почне масово купувати долари. ці явища підживлюють один одне. єдиної моделі немає, в кожному разі свої причини, але принцип зрозумілий. й відповідно як це попередити - немає готового рецепту. прибитий цвяхами курс й обмеження на купівлю валюти - одні з засобів. але вони не можуть діяти протягом довгого часу.
а з приводу грошей. скільки безготівки було до війни? 160 ярдів грн. скільки зараз? - 760 ярдів грн. яку кількість доларів можна викупити на цю різницю?
30 ярдів дол ЗВР - з чого ви взагалі вирішили, що це багато? це менше нашого дефіциту за один поточний рік
Shaman написав:забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку
Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.
по-перше й головне - одне не є наслідком іншого. це ви вже штучно намагаєтесь пов'язати. сотні мільйонів на міжбанку збираються з заявок десятків тисяч компаній. й головне, як ви збираєтесь це перевірити на міжбанку - це ніхто не може. але ті, хто не можуть, чомусь продукують ці конспірологічні теорії про цих загадкових чи то олігархів, чи то власників ОВДП. продав президент ОВДП на 7 млн грн за рік - це через те гривню укріплялася. але продав влітку, а гривня укріпилася восени - то такі дрібниці не цікавлять наших конспірологів
пропозиція не перевищить попит (читайте вище). в нас ще надовго дефіцитний ринок валюти.
ще раз повернусь. як ви відрізнити при надлишку валюти - це продаж одного олігарху чи просто збільшилася пропозиція?
Shaman написав:забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку
Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.
В останні 2 роки єдиний великий продавець валюти це НБУ, інших нема. Навіть якщо й нагнули якихось олігархів завести в країну валюту - вони це роблять поступово. Тому дійсно в березні стало зрозуміло що керована гнучкість від НБУ перетворилася на керовану девальвацію. Я й сам повірив в ідею, що НБУ контрольовано девальвує гривню так, щоби вкладники гривневих депозитів відсотками перекривали девальвацію і... втратив. Тому що купив у березні гривневих ОВДП з погашеннм у травні-червні на майже півмільйона. Але гривня девальвує так, що я вже втратив на курсі усі відсотки за квітень - про березень мовчу. Тому скорше за все цього року краще тримати заощадження у валюті - тому що девальвація на рівні відсотків навіть по ОВДП це програма максимум для НБУ і якщо щось піде не так...
Shaman написав:30 ярдів дол ЗВР - з чого ви взагалі вирішили, що це багато? це менше нашого дефіциту за один поточний рік
Якраз з того і взяв. Поки "вільної" гривні недостатньо, щоб скупити весь ЗВР - доти гіперу не буде.
неправильне припущення. таке може статися коли гіпер буде йти повним ходом.
зараз стабільний курс в тому числі через значні обмеження на купівлю валюти юридичними особами. десь 200-300-400 ярдів гривень чекає на це. в 2019 році лише 5 ярдів дол іноземців на ОВДП змінили курс з 28 до 24 грн. зворотній ефект буде сильнішим.
ринковий курс - НБУ не продає - до якого рівня підскочимо? ось й відповідь