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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11325113261132711328>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 143
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
19
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:59

  Investor_K написав:
  asti написав:А ось і відповідь, чому гривня так несподівано укріпилась
у жовтні-листопаді:😀😀
https://bin.ua/news/politics/political/ ... udniv.html

Це не той аргумент
Все може бути...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:враховуючи емісію 2022 року курс має бути не менше 42 гривень

Я теж так думав весь 2023 рік, і тут розповідав про свої моделі, які не справдилися, адже НБУ діє проти логіки, можливо на користь певних олігархів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:03

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:враховуючи емісію 2022 року курс має бути не менше 42 гривень

Я теж так думав весь 2023 рік, і тут розповідав про свої моделі, які не справдилися, адже НБУ діє проти логіки, можливо на користь певних олігархів.

певна логіка є.

вони бояться гіперу, й через це тримають курс, бо неконтрольований девал дійсно може спровокувати гіперінфляцію. але й тримати курс постійно - це лише підвищувати ризик такого девалу потім. от й бачимо, як НБУ намагається пройти між крапельками 8)

забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 бер, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:вони бояться гіперу,
який до біса гіпер при 30+ мрд. ЗВР? В кого є гроші щоб його весь викупити?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку

Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вони бояться гіперу,
який до біса гіпер при 30+ мрд. ЗВР? В кого є гроші щоб його весь викупити?

ви беремо окремі елементи, а не дивитесь картину загалом. я теж не осягаю всю картину, але бачу достатньо, щоб зрозуміти, що один-два-три фактори не впливають, а впливає сукупність багатьох причин.

гіперінфляція та девальвація - вони йдуть пліч-о-пліч, але це різні речі. й різкий стрибок валюти міг спричинити зростання цін на товари, а відповідно у паніці населення почне масово купувати долари. ці явища підживлюють один одне. єдиної моделі немає, в кожному разі свої причини, але принцип зрозумілий. й відповідно як це попередити - немає готового рецепту. прибитий цвяхами курс й обмеження на купівлю валюти - одні з засобів. але вони не можуть діяти протягом довгого часу.

а з приводу грошей.
скільки безготівки було до війни? 160 ярдів грн.
скільки зараз? - 760 ярдів грн.
яку кількість доларів можна викупити на цю різницю?

30 ярдів дол ЗВР - з чого ви взагалі вирішили, що це багато? 8) це менше нашого дефіциту за один поточний рік
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:30 ярдів дол ЗВР - з чого ви взагалі вирішили, що це багато? це менше нашого дефіциту за один поточний рік

Якраз з того і взяв. Поки "вільної" гривні недостатньо, щоб скупити весь ЗВР - доти гіперу не буде.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку

Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.

по-перше й головне - одне не є наслідком іншого. це ви вже штучно намагаєтесь пов'язати. сотні мільйонів на міжбанку збираються з заявок десятків тисяч компаній. й головне, як ви збираєтесь це перевірити на міжбанку - це ніхто не може. але ті, хто не можуть, чомусь продукують ці конспірологічні теорії про цих загадкових чи то олігархів, чи то власників ОВДП. продав президент ОВДП на 7 млн грн за рік - це через те гривню укріплялася. але продав влітку, а гривня укріпилася восени - то такі дрібниці не цікавлять наших конспірологів :lol:

пропозиція не перевищить попит (читайте вище). в нас ще надовго дефіцитний ринок валюти.

ще раз повернусь. як ви відрізнити при надлишку валюти - це продаж одного олігарху чи просто збільшилася пропозиція? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:29

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:забудьте оцю конспірологію про олігархів. по-перше, вже олігархи не ті. по-друге жоден олігарх й близько не співставний з обсягами економіки та того ж міжбанку

Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.

В останні 2 роки єдиний великий продавець валюти це НБУ, інших нема. Навіть якщо й нагнули якихось олігархів завести
в країну валюту - вони це роблять поступово. Тому дійсно
в березні стало зрозуміло що керована гнучкість від НБУ перетворилася на керовану девальвацію. Я й сам повірив
в ідею, що НБУ контрольовано девальвує гривню так, щоби вкладники гривневих депозитів відсотками перекривали девальвацію і... втратив. Тому що купив у березні гривневих ОВДП з погашеннм у травні-червні на майже півмільйона.
Але гривня девальвує так, що я вже втратив на курсі усі відсотки за квітень - про березень мовчу. Тому скорше за все цього року краще тримати заощадження у валюті - тому що девальвація на рівні відсотків навіть по ОВДП це програма максимум для НБУ і якщо щось піде не так... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:29

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:30 ярдів дол ЗВР - з чого ви взагалі вирішили, що це багато? це менше нашого дефіциту за один поточний рік

Якраз з того і взяв. Поки "вільної" гривні недостатньо, щоб скупити весь ЗВР - доти гіперу не буде.

неправильне припущення. таке може статися коли гіпер буде йти повним ходом.

зараз стабільний курс в тому числі через значні обмеження на купівлю валюти юридичними особами. десь 200-300-400 ярдів гривень чекає на це. в 2019 році лише 5 ярдів дол іноземців на ОВДП змінили курс з 28 до 24 грн. зворотній ефект буде сильнішим.

ринковий курс - НБУ не продає - до якого рівня підскочимо? ось й відповідь
Shaman
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