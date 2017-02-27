По діях НБУ.
Довго надлишку не буде, а кілька днів. Якщо курс обвалиться при появі надлишку, або взагалі не обвалиться - значить НБУ не діє в інтересах продавця. Якщо ж обвалиться після закінчення надлишку - значить НБУ діяв в інтересах продавця.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
По діях НБУ.
Довго надлишку не буде, а кілька днів. Якщо курс обвалиться при появі надлишку, або взагалі не обвалиться - значить НБУ не діє в інтересах продавця. Якщо ж обвалиться після закінчення надлишку - значить НБУ діяв в інтересах продавця.
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:49
надлишку у такому вигляді не буде
й реальний бізнес так не працює. той же Метінвест постійно, кожен день продає валюту. якщо ви так вірити у заговори, то як варіант треба слідкувати за продажами ПУМБу - у вас є така можливість? гадаю ні. й в жодного з конспірологів немає. а ті, хто може це дивитися, ніякої конспірології не бачать
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Саме тому НБУ бореться із тим бізнесом, який 180 днів тримає валюту закордоном й не заводить в Україну?
я не вірю, а припускаю. І я можу перевірити свою теорію. Критерій вже сформулював: різьке скорочення інтервенцій НБУ (скажімо до 200-300 млн/тиждень), а потім, після скорочення інтервенцій, а не під час скорочення, падіння курсу, скажімо до 38 і підвищення інтервенцій до стандартних 500+.
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