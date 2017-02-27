RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11325113261132711328

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 143
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
19
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:49

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ще раз повернусь. як ви відрізнити при надлишку валюти - це продаж одного олігарху чи просто збільшилася пропозиція?

По діях НБУ.
Довго надлишку не буде, а кілька днів. Якщо курс обвалиться при появі надлишку, або взагалі не обвалиться - значить НБУ не діє в інтересах продавця. Якщо ж обвалиться після закінчення надлишку - значить НБУ діяв в інтересах продавця.

надлишку у такому вигляді не буде 8)

й реальний бізнес так не працює. той же Метінвест постійно, кожен день продає валюту. якщо ви так вірити у заговори, то як варіант треба слідкувати за продажами ПУМБу - у вас є така можливість? гадаю ні. й в жодного з конспірологів немає. а ті, хто може це дивитися, ніякої конспірології не бачать
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:й реальний бізнес так не працює.

Саме тому НБУ бореться із тим бізнесом, який 180 днів тримає валюту закордоном й не заводить в Україну?
  Shaman написав:якщо ви так вірити у заговори,

я не вірю, а припускаю. І я можу перевірити свою теорію. Критерій вже сформулював: різьке скорочення інтервенцій НБУ (скажімо до 200-300 млн/тиждень), а потім, після скорочення інтервенцій, а не під час скорочення, падіння курсу, скажімо до 38 і підвищення інтервенцій до стандартних 500+.

  Shaman написав:зараз стабільний курс в тому числі через значні обмеження на купівлю валюти юридичними особами. десь 200-300-400 ярдів гривень чекає на це.

Це всього 5-10 млрд. $. От коли буде чекати більше, ніж є ЗВР, тоді й треба буде панікувати.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 29.07.22
Подякував: 484 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку.
Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу.
Звісно я можу помилятись, як і минулого року.

В цьому році і зниження курсу значно пізніше аніж зазвичай. Це означає, що і підйом може бути невідомо коли, так як все затягнуто. І європейська допомога, і американська, і протести поляків на кордонах, і зерновий коридор минулої осені. Тобто виходить суттєвий вплив на звичайну сезонність.
  Shaman написав:як на мене, в цьому році буде якесь рішення відносно війни

Не буду ніякого рішення по війні цього року.
Denik
 
Повідомлень: 3055
З нами з: 23.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:53

Denik
А фактор роздолбаної енергетики?
Удари продовжуються.
Це взагалі в голові не вкладається, яка буде наступна зима по опаленню і забезбеченню електрикою?
Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?
Вночі ел.енергія буде, бо попит на неї менше і атомні працюють, а вдень напевне подача буде згідно графіків(((
Прийдеться витягувати генератори і ганяти з каністрами на АЗС, кому буде дуже треба.

По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12962
З нами з: 30.12.09
Подякував: 662 раз.
Подякували: 3742 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Denik
А фактор роздолбаної енергетики?

До зими це ніяк не вплине.
  somilitark написав:Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?

Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.
  somilitark написав:По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))

Забагато паніки з нічого.
Denik
 
Повідомлень: 3055
З нами з: 23.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11325113261132711328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3401, 3402, 3403
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34020 36824534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2024 21:24
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13209789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23163254
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1860)
30.03.2024 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.