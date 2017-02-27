Додано: Суб 30 бер, 2024 15:53

Denik

А фактор роздолбаної енергетики?

Удари продовжуються.

Це взагалі в голові не вкладається, яка буде наступна зима по опаленню і забезбеченню електрикою?

Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?

Вночі ел.енергія буде, бо попит на неї менше і атомні працюють, а вдень напевне подача буде згідно графіків(((

Прийдеться витягувати генератори і ганяти з каністрами на АЗС, кому буде дуже треба.



По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))