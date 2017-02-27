Shaman написав:ще раз повернусь. як ви відрізнити при надлишку валюти - це продаж одного олігарху чи просто збільшилася пропозиція?
По діях НБУ. Довго надлишку не буде, а кілька днів. Якщо курс обвалиться при появі надлишку, або взагалі не обвалиться - значить НБУ не діє в інтересах продавця. Якщо ж обвалиться після закінчення надлишку - значить НБУ діяв в інтересах продавця.
надлишку у такому вигляді не буде
й реальний бізнес так не працює. той же Метінвест постійно, кожен день продає валюту. якщо ви так вірити у заговори, то як варіант треба слідкувати за продажами ПУМБу - у вас є така можливість? гадаю ні. й в жодного з конспірологів немає. а ті, хто може це дивитися, ніякої конспірології не бачать
Саме тому НБУ бореться із тим бізнесом, який 180 днів тримає валюту закордоном й не заводить в Україну?
Shaman написав:якщо ви так вірити у заговори,
я не вірю, а припускаю. І я можу перевірити свою теорію. Критерій вже сформулював: різьке скорочення інтервенцій НБУ (скажімо до 200-300 млн/тиждень), а потім, після скорочення інтервенцій, а не під час скорочення, падіння курсу, скажімо до 38 і підвищення інтервенцій до стандартних 500+.
Shaman написав:зараз стабільний курс в тому числі через значні обмеження на купівлю валюти юридичними особами. десь 200-300-400 ярдів гривень чекає на це.
Це всього 5-10 млрд. $. От коли буде чекати більше, ніж є ЗВР, тоді й треба буде панікувати.
Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку. Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу. Звісно я можу помилятись, як і минулого року.
В цьому році і зниження курсу значно пізніше аніж зазвичай. Це означає, що і підйом може бути невідомо коли, так як все затягнуто. І європейська допомога, і американська, і протести поляків на кордонах, і зерновий коридор минулої осені. Тобто виходить суттєвий вплив на звичайну сезонність.
Shaman написав:як на мене, в цьому році буде якесь рішення відносно війни
Denik А фактор роздолбаної енергетики? Удари продовжуються. Це взагалі в голові не вкладається, яка буде наступна зима по опаленню і забезбеченню електрикою? Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність? Вночі ел.енергія буде, бо попит на неї менше і атомні працюють, а вдень напевне подача буде згідно графіків((( Прийдеться витягувати генератори і ганяти з каністрами на АЗС, кому буде дуже треба.
По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))
somilitark написав:Denik А фактор роздолбаної енергетики?
До зими це ніяк не вплине.
somilitark написав:Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?
Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.
somilitark написав:По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))
somilitark написав:По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))
Просто за останній місяць всі хто чекав дешевого долара влітку зрозуміли - його не буде, а тому краще не чекати і купити вже зараз по 39+ ніж коли-небудь по 40 з гаком, тому й такі курси. В мене сьогодні забрали синій по 39,50. Продав лише тому що в деяких банках гарний курс для онлайн обміну і у понеділок зранку буду бігти по банках розкидати гривню. На подальше зниження не сподіваюсь... 😔😔😔
somilitark написав:По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))
Просто за останній місяць всі хто чекав дешевого долара влітку зрозуміли - його не буде, а тому краще не чекати і купити вже зараз по 39+ ніж коли-небудь по 40 з гаком, тому й такі курси. В мене сьогодні забрали синій по 39,50. Продав лише тому що в деяких банках гарний курс для онлайн обміну і у понеділок зранку буду бігти по банках розкидати гривню. На подальше зниження не сподіваюсь... 😔😔😔
Тобто, дешевого долара вже не буде, тому і продав долари? Залізна логіка
п.с. Якщо я б тут озвучив, скільки в мене(а особливо в моєї дружини) грн на НЕрозривних депо відносно долара на депо - то тут би, навіть, лисі рвали б на голові(і не тільки на голові) волосся!
Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води... В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. В.Сосюра
Успіх, 100%) Або так - треба любити Україну в собі, а не себе в Україні;) Країна накачана грошима.
Бо як втримати їситуацію під контролем? Варіант 1 - громадянська надсвідомість, єднання заради урятування неньки - України, бо в нас іншої нема. У світі атак на енергосистему всі відмовляються користуватися кондиціонерами, петиція про заборону девайсу набирає 25 млн, до ТЦК черги, підлітки пачками біжать на фронт. Варіант 2 - заплатити всім. Гроші дати найпростіше, бо це фіат.Що і роблять союзнічкі. Інфляція, між іншим, скажена. Послуги, ліки виросли майже в два рази. Але головне - Україна опирається. Бо якщо накласти гіперок на сучасний менталітет деякіх прошарків...то не виключаю дії, що підуть врозріз з запевненнями у патриотизмі. Українців, чия хата скраю, ще є.
За результатами 3-х місяців валютні інтервенції НБУ склали 5.903 млрд $. Це 81% від минулорічного періоду. В 2023р. інтервенції склали 28.829 млрд $. Якщо припустити, що % не зміниться, то валютні інтервенції НБУ в 2024р. будуть становити 23.5 млрд $. https://bank.gov.ua/files/Finmarket/Int ... sults.xlsx