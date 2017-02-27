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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11326113271132811329

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 143
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
19
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:05

  Denik написав:
  somilitark написав:Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?

Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.

На жаль ні.
1. Більшість відновлюваної енергетики була втрачена на початку війни.
2. В 2021р. відновлювана енергетика в літні місяці "видавала" тільки 9% всієї генерації.
3. Домогосподарства в систему видавали/видають дуже малий %. Генерація відбувалась за рахунок великих станцій.
4. Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива, оскільки займає величезні площі.
5. Є намагання поставити багато когенераторів. Але не все так просто.
ПС. АЕС - наше всьо.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:33

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й реальний бізнес так не працює.

Саме тому НБУ бореться із тим бізнесом, який 180 днів тримає валюту закордоном й не заводить в Україну?

бізнес може тримати валюту довго, але потреба в грошах - вона постійна, кожен день - навіть заплачу через тиждень - це вже багато
  Shaman написав:якщо ви так вірити у заговори,

я не вірю, а припускаю. І я можу перевірити свою теорію. Критерій вже сформулював: різьке скорочення інтервенцій НБУ (скажімо до 200-300 млн/тиждень), а потім, після скорочення інтервенцій, а не під час скорочення, падіння курсу, скажімо до 38 і підвищення інтервенцій до стандартних 500+.

не побачите ;) й такі коливання, щоб хтось злив 200-300 млн дол? - це смішно :D

  Shaman написав:зараз стабільний курс в тому числі через значні обмеження на купівлю валюти юридичними особами. десь 200-300-400 ярдів гривень чекає на це.

Це всього 5-10 млрд. $. От коли буде чекати більше, ніж є ЗВР, тоді й треба буде панікувати.

загальне зростання безготівки - 600 ярдів грн, зі 160 до 760. й готівка ще на 100 ярдів зросла. вже майже 20 ярдів дол.

й з таким підходом ви помітите ураган, коли будете у центрі буревію. а я пропоную побачити, коли все тільки починається 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:з таким підходом ви помітите ураган, коли будете у центрі буревію. а я пропоную побачити, коли все тільки починається

ИМХО поки йде міжнародна допомога - все буде добре.
Дюрі-бачі
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