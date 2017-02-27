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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 бер, 2024 22:05
Denik написав: somilitark написав:
Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?
Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.
На жаль ні.
1. Більшість відновлюваної енергетики була втрачена на початку війни.
2. В 2021р. відновлювана енергетика в літні місяці "видавала" тільки 9% всієї генерації.
3. Домогосподарства в систему видавали/видають дуже малий %. Генерація відбувалась за рахунок великих станцій.
4. Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива, оскільки займає величезні площі.
5. Є намагання поставити багато когенераторів. Але не все так просто.
ПС. АЕС - наше всьо.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:33
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й реальний бізнес так не працює.
Саме тому НБУ бореться із тим бізнесом, який 180 днів тримає валюту закордоном й не заводить в Україну?
бізнес може тримати валюту довго, але потреба в грошах - вона постійна, кожен день - навіть заплачу через тиждень - це вже багато
Shaman написав:
якщо ви так вірити у заговори,
я не вірю, а припускаю. І я можу перевірити свою теорію. Критерій вже сформулював: різьке скорочення інтервенцій НБУ (скажімо до 200-300 млн/тиждень), а потім, після скорочення інтервенцій, а не під час скорочення, падіння курсу, скажімо до 38 і підвищення інтервенцій до стандартних 500+.
не побачите
й такі коливання, щоб хтось злив 200-300 млн дол? - це смішно
Shaman написав:
зараз стабільний курс в тому числі через значні обмеження на купівлю валюти юридичними особами. десь 200-300-400 ярдів гривень чекає на це.
Це всього 5-10 млрд. $. От коли буде чекати більше, ніж є ЗВР, тоді й треба буде панікувати.
загальне зростання безготівки - 600
ярдів грн, зі 160
до 760
. й готівка ще на 100
ярдів зросла. вже майже 20
ярдів дол.
й з таким підходом ви помітите ураган, коли будете у центрі буревію. а я пропоную побачити, коли все тільки починається
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:49
Shaman написав:
з таким підходом ви помітите ураган, коли будете у центрі буревію. а я пропоную побачити, коли все тільки починається
ИМХО поки йде міжнародна допомога - все буде добре.
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