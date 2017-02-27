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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 бер, 2024 22:05
Denik написав: somilitark написав:
Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?
Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.
На жаль ні.
1. Більшість відновлюваної енергетики була втрачена на початку війни.
2. В 2021р. відновлювана енергетика в літні місяці "видавала" тільки 9% всієї генерації.
3. Домогосподарства в систему видавали/видають дуже малий %. Генерація відбувалась за рахунок великих станцій.
4. Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива, оскільки займає величезні площі.
5. Є намагання поставити багато когенераторів. Але не все так просто.
ПС. АЕС - наше всьо.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:33
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й реальний бізнес так не працює.
Саме тому НБУ бореться із тим бізнесом, який 180 днів тримає валюту закордоном й не заводить в Україну?
бізнес може тримати валюту довго, але потреба в грошах - вона постійна, кожен день - навіть заплачу через тиждень - це вже багато
Shaman написав:
якщо ви так вірити у заговори,
я не вірю, а припускаю. І я можу перевірити свою теорію. Критерій вже сформулював: різьке скорочення інтервенцій НБУ (скажімо до 200-300 млн/тиждень), а потім, після скорочення інтервенцій, а не під час скорочення, падіння курсу, скажімо до 38 і підвищення інтервенцій до стандартних 500+.
не побачите
й такі коливання, щоб хтось злив 200-300 млн дол? - це смішно
Shaman написав:
зараз стабільний курс в тому числі через значні обмеження на купівлю валюти юридичними особами. десь 200-300-400 ярдів гривень чекає на це.
Це всього 5-10 млрд. $. От коли буде чекати більше, ніж є ЗВР, тоді й треба буде панікувати.
загальне зростання безготівки - 600
ярдів грн, зі 160
до 760
. й готівка ще на 100
ярдів зросла. вже майже 20
ярдів дол.
й з таким підходом ви помітите ураган, коли будете у центрі буревію. а я пропоную побачити, коли все тільки починається
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:49
Shaman написав:
з таким підходом ви помітите ураган, коли будете у центрі буревію. а я пропоную побачити, коли все тільки починається
ИМХО поки йде міжнародна допомога - все буде добре.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 31 бер, 2024 03:16
Успіх написав: asti написав: somilitark написав:
По курсу, щось готівка взагалі не реагує на міжбанк, столиця купує навіть і по 39.39, світять правда продаж по такій же ціні, але це навпевно за білий в трохи покоцаному стані, не самих свіжих років, сині напевне мінімум продають по 38.50, дивно це все виглядає, але все вказує, що попит зашкалює, не зважаючи на Пасхальний принос, трохи є у операторів інсайдів з верховної ради про текс закона про посилення мобілізації, щось знають і відповідно не слабо нервують, інших пояснень такої дорогої валютної готівки я не бачу)))
Просто за останній місяць всі хто чекав дешевого долара
влітку зрозуміли - його не буде
, а тому краще не чекати і купити вже зараз по 39+ ніж коли-небудь по 40 з гаком, тому
й такі курси. В мене сьогодні забрали синій по 39,50. Продав
лише тому що в деяких банках гарний курс для онлайн обміну і у понеділок зранку буду бігти по банках розкидати гривню. На подальше зниження не сподіваюсь... 😔😔😔
Тобто, дешевого долара вже не буде, тому і продав долари?
Залізна логіка
п.с.
Якщо я б тут озвучив, скільки в мене(а особливо в моєї дружини) грн на НЕрозривних депо відносно долара на депо - то тут би, навіть, лисі рвали б на голові(і не тільки на голові) волосся!
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
В.Сосюра
це краще ніж все просадити в онлайн казино, кажуть що серед військових такого багато
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Додано: Нед 31 бер, 2024 03:18
oleg49 написав:
ПС. АЕС - наше всьо.
навіть страшно думати не те що писати .
одна надія що партнери оговтаються і подумають про ППО
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Додано: Нед 31 бер, 2024 03:33
yama написав: oleg49 написав:
ПС. АЕС - наше всьо.
навіть страшно думати не те що писати .
одна надія що партнери оговтаються і подумають про ППО
Поки одумаються.. Чергова атака..
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Додано: Нед 31 бер, 2024 07:49
oleg49 написав: Denik написав: somilitark написав:
Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?
Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.
На жаль ні.
1. Більшість відновлюваної енергетики була втрачена на початку війни.
2. В 2021р. відновлювана енергетика в літні місяці "видавала" тільки 9% всієї генерації.
3. Домогосподарства в систему видавали/видають дуже малий %. Генерація відбувалась за рахунок великих станцій.
4. Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива, оскільки займає величезні площі.
5. Є намагання поставити багато когенераторів. Але не все так просто.
ПС. АЕС - наше всьо.
держава не має зацікавленності в розвитку приватних СЕС, то вони вносять в законодавство-це шлях до того, щоб люди не будували СЕС під зелений тариф:
-одна СЕС на одне физ.лицо
-обмеження по інвертору
-неможливість успадкування СЕС(якщо вже маєш одну СЕС, то успадковану треба розібрати, або продати (з ділянкою/будинком)
Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива
звісно, що такі потужні як у Ахметова, на 10*10км) а чому простим людям не дозволяють побудувати 5-6 СЕС по 30квт?
монополія
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Додано: Нед 31 бер, 2024 08:52
oleg49 написав:
На жаль ні.
1. Більшість відновлюваної енергетики була втрачена на початку війни.
Ні. Дуже багато було звільнено в Херсонській і Миколаївській областях. Там немає критичних ушкоджень.
oleg49 написав:
2. В 2021р. відновлювана енергетика в літні місяці "видавала" тільки 9% всієї генерації.
9% то за рік, а не літом. В сонячні дні СЕС доводилося обмежувати.
oleg49 написав:
3. Домогосподарства в систему видавали/видають дуже малий %. Генерація відбувалась за рахунок великих станцій.
Це не так. Вони хоч і по 10-30кВт, зати їх десятки тисяч.
oleg49 написав:
4. Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива, оскільки займає величезні площі.
Аж ніяк не вразливі. Ну прилетить шахед, який сам коштує 250 тис, ну поб'є сотню панелей по 300 доларів на 30 тис і що?
А по дорозі ще 4 шахеда зіб'ють.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 08:57
Denik
В радіусі 20 км від Херсону постійно з повітря спостерігав зростання кількості полів з панелями.
Більша частина на лівому березі. Дещо на правому. Але все це зараз під обстрілами. Там хрест.
На березі Сивашу (Херсонщина) вітряки, ціле поле було. . Їх також втрачено.
Може де є статистика, але втрати значні.
На мою думку, щодо тарифу на зелену енергію: треба тримати обіцянки. Якщо 10 років тому гарантували тариф на якусь кількість років, то очевидно що хто вкладався, розраховував на нього. А загалом у світлі нищення нашої енергосистеми зараз той тариф і не здаватиметься зависоким.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 08:59
Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.
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