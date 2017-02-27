Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.
Швидше якраз вгадаєш ніж спрогнозуєш на основі чогось там обґрунтованого. В НБУ щось знають, десь блефують і створюють альтернативну реальність. Треба відзначити загартовані нерви українців, якби десь в "золотому мільярді" щось на 1 % такого як тепер щодоби в Україні, то курс би опинився взагалі невідомо де. Відносно впливу зарплат військових на готівковий курс, виявляється не валютою єдиною:
Петриченко стикався з випадками, коли військові витрачали на ігри всі свої гроші та брали мікрокредити, заводячи себе та свої родини у «боргову яму». Автор петиції додав, що бійці можуть навіть здавати у ломбарди безпілотники та тепловізори, аби отримати гроші, завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам. Масштаби великі. Я не володію цифрами, але мій досвід та досвід побратимів в інших підрозділах це підтверджує. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zaboro ... 05511.html
Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, це не просто проблема: 9 з 10 солдат на передовій мають проблеми з ігроманією. "Гроші програються. Потім беруть кредити. І так по колу. Це проблема яка ПРЯМ ЗАРАЗ знищує моральний стан військових. Але крім цього вона створює проблему і на ПОТІМ", - наголошує він. https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogu/317445
Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.
так це було зрозуміло ще з часів Стельмаха (коли декілька років тримало 8,2-8,3) прогнози у кожного фахівця працюють на тиждень, або менше. Всі балачки про посівну та інше... заробити на каруселі майже неможливо (0,5%)-на малих сумах не покриває витрати пального, якщо цікавить заробіток 300грн з 50к , то вперед
вкладатися в депозити під 16-16,5% брутто немає бажання ... крипта?