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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11327113281132911330

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 143
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
19
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:00

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Ви ж ще кілька днів тому поділяли впевненість і прогнози ІО. Щось трапилось?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:11

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Ну треба же можновладцям заробляти, щоб не соромно було показати в декларації, типу ми теж не лохи. При цьому на життя і гарне життя грошей хватає у них. А без понтів ні як
valya
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:19

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Швидше якраз вгадаєш ніж спрогнозуєш на основі чогось там обґрунтованого. В НБУ щось знають, десь блефують і створюють альтернативну реальність. Треба відзначити загартовані нерви українців, якби десь в "золотому мільярді" щось на 1 % такого як тепер щодоби в Україні, то курс би опинився взагалі невідомо де.
Відносно впливу зарплат військових на готівковий курс, виявляється не валютою єдиною:
Петриченко стикався з випадками, коли військові витрачали на ігри всі свої гроші та брали мікрокредити, заводячи себе та свої родини у «боргову яму». Автор петиції додав, що бійці можуть навіть здавати у ломбарди безпілотники та тепловізори, аби отримати гроші, завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам.
Масштаби великі. Я не володію цифрами, але мій досвід та досвід побратимів в інших підрозділах це підтверджує. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zaboro ... 05511.html

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, це не просто проблема: 9 з 10 солдат на передовій мають проблеми з ігроманією.
"Гроші програються. Потім беруть кредити. І так по колу. Це проблема яка ПРЯМ ЗАРАЗ знищує моральний стан військових. Але крім цього вона створює проблему і на ПОТІМ", - наголошує він. https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogu/317445
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:32

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.


так це було зрозуміло ще з часів Стельмаха (коли декілька років тримало 8,2-8,3)
прогнози у кожного фахівця працюють на тиждень, або менше. Всі балачки про посівну та інше...
заробити на каруселі майже неможливо (0,5%)-на малих сумах не покриває витрати пального, якщо цікавить заробіток 300грн з 50к , то вперед

вкладатися в депозити під 16-16,5% брутто немає бажання ...
крипта?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:35

  valya написав:
  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Ну треба же можновладцям заробляти, щоб не соромно було показати в декларації, типу ми теж не лохи. При цьому на життя і гарне життя грошей хватає у них. А без понтів ні як

що мене на цьому форумі вражає, що коли пропонуєш обговорити предметно, нікому не цікаво. а от конспірологічні теорії - це легко.

де речі, було декілька критиків - щось не бачу від них чогось конструктивного, аби так щось написати ні про що. одне слово професійні критики. :D
Shaman
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