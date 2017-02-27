Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.
Швидше якраз вгадаєш ніж спрогнозуєш на основі чогось там обґрунтованого. В НБУ щось знають, десь блефують і створюють альтернативну реальність. Треба відзначити загартовані нерви українців, якби десь в "золотому мільярді" щось на 1 % такого як тепер щодоби в Україні, то курс би опинився взагалі невідомо де. Відносно впливу зарплат військових на готівковий курс, виявляється не валютою єдиною:
Петриченко стикався з випадками, коли військові витрачали на ігри всі свої гроші та брали мікрокредити, заводячи себе та свої родини у «боргову яму». Автор петиції додав, що бійці можуть навіть здавати у ломбарди безпілотники та тепловізори, аби отримати гроші, завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам. Масштаби великі. Я не володію цифрами, але мій досвід та досвід побратимів в інших підрозділах це підтверджує. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zaboro ... 05511.html
Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, це не просто проблема: 9 з 10 солдат на передовій мають проблеми з ігроманією. "Гроші програються. Потім беруть кредити. І так по колу. Це проблема яка ПРЯМ ЗАРАЗ знищує моральний стан військових. Але крім цього вона створює проблему і на ПОТІМ", - наголошує він. https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogu/317445
Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.
так це було зрозуміло ще з часів Стельмаха (коли декілька років тримало 8,2-8,3) прогнози у кожного фахівця працюють на тиждень, або менше. Всі балачки про посівну та інше... заробити на каруселі майже неможливо (0,5%)-на малих сумах не покриває витрати пального, якщо цікавить заробіток 300грн з 50к , то вперед
вкладатися в депозити під 16-16,5% брутто немає бажання ... крипта?
Hotab написав:Denik В радіусі 20 км від Херсону постійно з повітря спостерігав зростання кількості полів з панелями. Більша частина на лівому березі. Дещо на правому. Але все це зараз під обстрілами. Там хрест. На березі Сивашу (Херсонщина) вітряки, ціле поле було. . Їх також втрачено. Може де є статистика, але втрати значні. На мою думку, щодо тарифу на зелену енергію: треба тримати обіцянки. Якщо 10 років тому гарантували тариф на якусь кількість років, то очевидно що хто вкладався, розраховував на нього. А загалом у світлі нищення нашої енергосистеми зараз той тариф і не здаватиметься зависоким.
Shaman написав:насправді, коли курсом керує ринок - все одно не вгадаєш прогнози. бо надто багато факторів
Там Юджин Фа́ма Нобелівську премію отримав за гіпотезу ефективного ринку. Але для того, щоб ринок був близьким до випадкового потрібно, щоб всі мали повний доступ до всієї інформації. А в житті прибуток отримують ті, хто мають інсайди раніше за інших...