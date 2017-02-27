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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11328113291133011331>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 144
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
14%
20
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:00

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Ви ж ще кілька днів тому поділяли впевненість і прогнози ІО. Щось трапилось?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:11

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Ну треба же можновладцям заробляти, щоб не соромно було показати в декларації, типу ми теж не лохи. При цьому на життя і гарне життя грошей хватає у них. А без понтів ні як
valya
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:19

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Швидше якраз вгадаєш ніж спрогнозуєш на основі чогось там обґрунтованого. В НБУ щось знають, десь блефують і створюють альтернативну реальність. Треба відзначити загартовані нерви українців, якби десь в "золотому мільярді" щось на 1 % такого як тепер щодоби в Україні, то курс би опинився взагалі невідомо де.
Відносно впливу зарплат військових на готівковий курс, виявляється не валютою єдиною:
Петриченко стикався з випадками, коли військові витрачали на ігри всі свої гроші та брали мікрокредити, заводячи себе та свої родини у «боргову яму». Автор петиції додав, що бійці можуть навіть здавати у ломбарди безпілотники та тепловізори, аби отримати гроші, завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам.
Масштаби великі. Я не володію цифрами, але мій досвід та досвід побратимів в інших підрозділах це підтверджує. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zaboro ... 05511.html

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, це не просто проблема: 9 з 10 солдат на передовій мають проблеми з ігроманією.
"Гроші програються. Потім беруть кредити. І так по колу. Це проблема яка ПРЯМ ЗАРАЗ знищує моральний стан військових. Але крім цього вона створює проблему і на ПОТІМ", - наголошує він. https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogu/317445
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:32

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.


так це було зрозуміло ще з часів Стельмаха (коли декілька років тримало 8,2-8,3)
прогнози у кожного фахівця працюють на тиждень, або менше. Всі балачки про посівну та інше...
заробити на каруселі майже неможливо (0,5%)-на малих сумах не покриває витрати пального, якщо цікавить заробіток 300грн з 50к , то вперед

вкладатися в депозити під 16-16,5% брутто немає бажання ...
крипта?
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:35

  valya написав:
  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

Ну треба же можновладцям заробляти, щоб не соромно було показати в декларації, типу ми теж не лохи. При цьому на життя і гарне життя грошей хватає у них. А без понтів ні як

що мене на цьому форумі вражає, що коли пропонуєш обговорити предметно, нікому не цікаво. а от конспірологічні теорії - це легко.

де речі, було декілька критиків - щось не бачу від них чогось конструктивного, аби так щось написати ні про що. одне слово професійні критики. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.
Взяти для прикладу Південний:
1-4 грудня 2023р. онлайн - 36.80
В окремі дні в січні-лютому 2024р. каса - 38
01.02.2024р. онлайн - 37.70
А якщо врахувати інші банки - ще цікавіше.

Незрозуміло для чого було сидіти в гривні (особливо в той час, коли заблокована допомога від США).

На даний час, замість купівлі валюти, схиляюсь до грн.депо від 3 днів до 1 місяця, але невідомо, що буде...
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Denik
В радіусі 20 км від Херсону постійно з повітря спостерігав зростання кількості полів з панелями.
Більша частина на лівому березі. Дещо на правому. Але все це зараз під обстрілами. Там хрест.
На березі Сивашу (Херсонщина) вітряки, ціле поле було. . Їх також втрачено.
Може де є статистика, але втрати значні.
На мою думку, щодо тарифу на зелену енергію: треба тримати обіцянки. Якщо 10 років тому гарантували тариф на якусь кількість років, то очевидно що хто вкладався, розраховував на нього. А загалом у світлі нищення нашої енергосистеми зараз той тариф і не здаватиметься зависоким.

Отут
https://maps.app.goo.gl/d26yyjugEe5X4dox9 і в самій Снігурівці були звільнені дуже великі СЕС. І вони зараз у безпеці.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:58

  Andrey2512 написав:Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.

насправді, коли курсом керує ринок - все одно не вгадаєш прогнози. ;)
бо надто багато факторів
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:08

Допоки сонце сяє, поки вода тече - ооооо, надія є!©))

  yama написав:це краще ніж все просадити в онлайн казино, кажуть що серед військових такого багато
  Zochan написав:Незрозуміло для чого було сидіти в гривні (особливо в той час, коли заблокована допомога від США).
Коли курс долярчика досягне 42 - піврічні гривнедепо(які відкриті до Нового року) вийдуть в нуль))
А якщо досягне 43 - то і річні гривнедепо(відкриті минулої осені) - також вийдуть в нуль!))

Час ще є))
Зазор курсу - теж! :D

Все буде добре!© :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:насправді, коли курсом керує ринок - все одно не вгадаєш прогнози.
бо надто багато факторів

Там Юджин Фа́ма Нобелівську премію отримав за гіпотезу ефективного ринку. Але для того, щоб ринок був близьким до випадкового потрібно, щоб всі мали повний доступ до всієї інформації. А в житті прибуток отримують ті, хто мають інсайди раніше за інших...
Дюрі-бачі
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