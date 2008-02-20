Причому в певні періоди на 5.05 тримав, щоб засильно не укріпилась.
Що буде з гривнею, або Чого вартують заяви глави Нацбанку 13:44, 20.02.2008 https://www.unian.ua/society/97706-scho ... banku.html «Існують підстави для посилення гривні», - повідомив журналістам керівник НБУ. І пояснив, що однією з таких причин є збереження значних валютних надходжень до України, а продажі Нацбанком доларів на міжбанківському валютному ринку не свідчать про відхід НБУ від планів зміцнити гривню. Треба сказати, що вельми схожу і навіть ще конкретнішу в цьому плані заяву Володимир Стельмах зробив в жовтні минулого року. «Ми повинні відійти від керованого валютного курсу. Необхідно міняти наш валютний ринок і політику Нацбанку. Що стосується ревальвації, то вона цілком можлива. Щоб опустити курс до 4,9 грн./дол., нам досить вийти на міжбанк і сказати, що нам не потрібний долар і НБУ готовий купувати його в резерви хіба що по 4,9 грн./дол.», - розказував він тоді. На дану гучну заяву Володимира Стельмаха восени минулого року послідувала негайна реакція бізнесу і населення. Українські банки почали тоді активно продавати вільну валюту, збільшували гривневе кредитування і стали відмовляти підприємствам у валютних позиках. А багато переляканих громадян поспішили обміняти свої валютні збереження на гривню. У цих умовах кроки зі зміцнення гривні представляються небезпечними для української економіки. Імпорт остаточно витіснить продукцію вітчизняних виробників в торговій мережі. Дата ж неминучого початку девальвації гривні не тільки не відсунеться, а лише ще більше наблизиться. Як стало відомо, міністр фінансів Віктор Пинзеник також не підтримує ідею зміцнення гривні в сьогоднішній економічній ситуації.
Що трапилось через півроку після ревальції, думаю більшість пам'ятає. А вже на 8 грн/$ тримав Арбузов.
Олександр Сугоняко так прокоментував «Слову і Ділу» ситуацію, що склалася на валютному ринку України в останні роки: «Існує ряд питань, на які зможуть відповісти тільки члени колишньої влади Януковича, зокрема друг екс-президента Сергій Арбузов. Хто розтратив 22 мільярди золотовалютних резервів? Хто довів зовнішній борг України практично до 40 мільярдів? https://www.slovoidilo.ua/articles/7494 ... v-nbu.html
moveton написав:всего лишь от попадания в ДнепроГЭС .
Я помилився всього на тиждень. Після останніх " пропущених" втрачено " всього лише" більше 50% електрогенерації . Це дрібниці? В мене в совкохрущику вимкнути опалення ще тижні 2 тому, навіть коли ноль було вночі, бо напевне дуже багато газа в сховищах або дуже відповідально люди платять за постачання тепла. У мене інформація із мерії мого рідного міста, рівень плоплат за теплопостачання не вище 30%, за літо борг трохи скорочується, але за опалювальний сезон стрімко зростає борг, бо більшість платить одну суму цілий рік. А МВФ вимагає підняти тарифи, платити більше не стануть і криза ще поглибиться... Я не нагнітаю, але опалювальний сезон буде важкий в наступному сезоні, гадаю деінде він і не почнеться, підстраховки електрикою не буде, хоч би вона була півдоби на добу. Надприбутки від подохідного податку з військових забрали в цьому році і місцеві бюджети просто в дупі. Грошей немає толком ні на що, а тут ще мінімалку підняли до 8000, всі відповідальні особи просто в ступорі.
Zochan написав:Поширюється інформація "про 90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино", якийсь нереальний-фантастичний відсоток, що Ви можете про це сказати.
А что там думать? "Нам нужно мобилизировать ещё 500 тыс. военнослужащих" "Денег на выплаты новым мобилизованным нет" "90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино"
Будут урезать выплаты (зачем выплачивать, если в казино идут деньги) или вообще предлагать на энтузиазме воевать. Особенно на фоне финишной прямой по закручиванию гаек для потенциальных мобилизованных.
П.С. Причём не обязательно как-то подтверждать, что именно 90% и именно военнослужащих... Главное - забросить мысль в массы