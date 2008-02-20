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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11328113291133011331

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 144
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
14%
20
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх,
Поширюється інформація "про 90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино", якийсь нереальний-фантастичний відсоток, що Ви можете про це сказати.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:25

Я розумію, що ті контори сплачують податки, але!!!

  Zochan написав:Успіх,
Поширюється інформація "про 90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино", якийсь нереальний-фантастичний відсоток, що Ви можете про це сказати.

Можу лише за свою батарею сказати - 3-4 солдати лише тим хворіє.
Двоє з яких конкретно підсіли. А один, чуть не з перших днів грає - і то сумами 10-20Кгрн!(одна лише ставка)

Була б моя воля - я би цю всю куїтєнь заборонив на час ВС!
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:26

  Zochan написав:Поширюється інформація "про 90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино", якийсь нереальний-фантастичний відсоток

Про потерю 20% общеукраинской электрогенерации всего лишь от попадания в ДнепроГЭС уже нагнетали. Может это речь про 90% батальона Монако? Там верю.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:так це було зрозуміло ще з часів Стельмаха (коли декілька років тримало 8,2-8,3)

Поточню:
Володимир Стельмах ще у часи свого головування отримав титул «Містер гривня 5.05». Але 2008 року через фінансову кризу гривня вдруге за свій «вік» суттєво девальвувала — з 5 до 8 грн/$ https://investory.news/olena-moshenec-mrms-nbu/

Причому в певні періоди на 5.05 тримав, щоб засильно не укріпилась.
Що буде з гривнею, або Чого вартують заяви глави Нацбанку
13:44, 20.02.2008 https://www.unian.ua/society/97706-scho ... banku.html
«Існують підстави для посилення гривні», - повідомив журналістам керівник НБУ. І пояснив, що однією з таких причин є збереження значних валютних надходжень до України, а продажі Нацбанком доларів на міжбанківському валютному ринку не свідчать про відхід НБУ від планів зміцнити гривню.
Треба сказати, що вельми схожу і навіть ще конкретнішу в цьому плані заяву Володимир Стельмах зробив в жовтні минулого року. «Ми повинні відійти від керованого валютного курсу. Необхідно міняти наш валютний ринок і політику Нацбанку. Що стосується ревальвації, то вона цілком можлива. Щоб опустити курс до 4,9 грн./дол., нам досить вийти на міжбанк і сказати, що нам не потрібний долар і НБУ готовий купувати його в резерви хіба що по 4,9 грн./дол.», - розказував він тоді.
На дану гучну заяву Володимира Стельмаха восени минулого року послідувала негайна реакція бізнесу і населення. Українські банки почали тоді активно продавати вільну валюту, збільшували гривневе кредитування і стали відмовляти підприємствам у валютних позиках. А багато переляканих громадян поспішили обміняти свої валютні збереження на гривню.
У цих умовах кроки зі зміцнення гривні представляються небезпечними для української економіки. Імпорт остаточно витіснить продукцію вітчизняних виробників в торговій мережі. Дата ж неминучого початку девальвації гривні не тільки не відсунеться, а лише ще більше наблизиться.
Як стало відомо, міністр фінансів Віктор Пинзеник також не підтримує ідею зміцнення гривні в сьогоднішній економічній ситуації.

Що трапилось через півроку після ревальції, думаю більшість пам'ятає.
А вже на 8 грн/$ тримав Арбузов.
Олександр Сугоняко так прокоментував «Слову і Ділу» ситуацію, що склалася на валютному ринку України в останні роки: «Існує ряд питань, на які зможуть відповісти тільки члени колишньої влади Януковича, зокрема друг екс-президента Сергій Арбузов. Хто розтратив 22 мільярди золотовалютних резервів? Хто довів зовнішній борг України практично до 40 мільярдів? https://www.slovoidilo.ua/articles/7494 ... v-nbu.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:50

  moveton написав:всего лишь от попадания в ДнепроГЭС .

Я помилився всього на тиждень.
Після останніх " пропущених" втрачено " всього лише" більше 50% електрогенерації .
Це дрібниці?
В мене в совкохрущику вимкнути опалення ще тижні 2 тому, навіть коли ноль було вночі, бо напевне дуже багато газа в сховищах або дуже відповідально люди платять за постачання тепла. У мене інформація із мерії мого рідного міста, рівень плоплат за теплопостачання не вище 30%, за літо борг трохи скорочується, але за опалювальний сезон стрімко зростає борг, бо більшість платить одну суму цілий рік.
А МВФ вимагає підняти тарифи, платити більше не стануть і криза ще поглибиться...
Я не нагнітаю, але опалювальний сезон буде важкий в наступному сезоні, гадаю деінде він і не почнеться, підстраховки електрикою не буде, хоч би вона була півдоби на добу.
Надприбутки від подохідного податку з військових забрали в цьому році і місцеві бюджети просто в дупі. Грошей немає толком ні на що, а тут ще мінімалку підняли до 8000, всі відповідальні особи просто в ступорі.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:50

  Zochan написав:Поширюється інформація "про 90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино", якийсь нереальний-фантастичний відсоток, що Ви можете про це сказати.

А что там думать?
"Нам нужно мобилизировать ещё 500 тыс. военнослужащих"
"Денег на выплаты новым мобилизованным нет"
"90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино"

Будут урезать выплаты (зачем выплачивать, если в казино идут деньги) или вообще предлагать на энтузиазме воевать. Особенно на фоне финишной прямой по закручиванию гаек для потенциальных мобилизованных.

П.С. Причём не обязательно как-то подтверждать, что именно 90% и именно военнослужащих... Главное - забросить мысль в массы
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:12

maniachello значит платят сумму, которая больше, чем уровень развития на текущий момент, который позволяет её граммотно распределить. Вот и всё.

Изначально зря было так поднимать довольствие.
Andrey2512
 
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