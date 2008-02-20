Причому в певні періоди на 5.05 тримав, щоб засильно не укріпилась.
Що буде з гривнею, або Чого вартують заяви глави Нацбанку 13:44, 20.02.2008 https://www.unian.ua/society/97706-scho ... banku.html «Існують підстави для посилення гривні», - повідомив журналістам керівник НБУ. І пояснив, що однією з таких причин є збереження значних валютних надходжень до України, а продажі Нацбанком доларів на міжбанківському валютному ринку не свідчать про відхід НБУ від планів зміцнити гривню. Треба сказати, що вельми схожу і навіть ще конкретнішу в цьому плані заяву Володимир Стельмах зробив в жовтні минулого року. «Ми повинні відійти від керованого валютного курсу. Необхідно міняти наш валютний ринок і політику Нацбанку. Що стосується ревальвації, то вона цілком можлива. Щоб опустити курс до 4,9 грн./дол., нам досить вийти на міжбанк і сказати, що нам не потрібний долар і НБУ готовий купувати його в резерви хіба що по 4,9 грн./дол.», - розказував він тоді. На дану гучну заяву Володимира Стельмаха восени минулого року послідувала негайна реакція бізнесу і населення. Українські банки почали тоді активно продавати вільну валюту, збільшували гривневе кредитування і стали відмовляти підприємствам у валютних позиках. А багато переляканих громадян поспішили обміняти свої валютні збереження на гривню. У цих умовах кроки зі зміцнення гривні представляються небезпечними для української економіки. Імпорт остаточно витіснить продукцію вітчизняних виробників в торговій мережі. Дата ж неминучого початку девальвації гривні не тільки не відсунеться, а лише ще більше наблизиться. Як стало відомо, міністр фінансів Віктор Пинзеник також не підтримує ідею зміцнення гривні в сьогоднішній економічній ситуації.
Що трапилось через півроку після ревальції, думаю більшість пам'ятає. А вже на 8 грн/$ тримав Арбузов.
Олександр Сугоняко так прокоментував «Слову і Ділу» ситуацію, що склалася на валютному ринку України в останні роки: «Існує ряд питань, на які зможуть відповісти тільки члени колишньої влади Януковича, зокрема друг екс-президента Сергій Арбузов. Хто розтратив 22 мільярди золотовалютних резервів? Хто довів зовнішній борг України практично до 40 мільярдів? https://www.slovoidilo.ua/articles/7494 ... v-nbu.html
moveton написав:всего лишь от попадания в ДнепроГЭС .
Я помилився всього на тиждень. Після останніх " пропущених" втрачено " всього лише" більше 50% електрогенерації . Це дрібниці? В мене в совкохрущику вимкнути опалення ще тижні 2 тому, навіть коли ноль було вночі, бо напевне дуже багато газа в сховищах або дуже відповідально люди платять за постачання тепла. У мене інформація із мерії мого рідного міста, рівень плоплат за теплопостачання не вище 30%, за літо борг трохи скорочується, але за опалювальний сезон стрімко зростає борг, бо більшість платить одну суму цілий рік. А МВФ вимагає підняти тарифи, платити більше не стануть і криза ще поглибиться... Я не нагнітаю, але опалювальний сезон буде важкий в наступному сезоні, гадаю деінде він і не почнеться, підстраховки електрикою не буде, хоч би вона була півдоби на добу. Надприбутки від подохідного податку з військових забрали в цьому році і місцеві бюджети просто в дупі. Грошей немає толком ні на що, а тут ще мінімалку підняли до 8000, всі відповідальні особи просто в ступорі.
Zochan написав:Поширюється інформація "про 90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино", якийсь нереальний-фантастичний відсоток, що Ви можете про це сказати.
А что там думать? "Нам нужно мобилизировать ещё 500 тыс. военнослужащих" "Денег на выплаты новым мобилизованным нет" "90% військовослужбовців, які все програють в онлайн казино"
Будут урезать выплаты (зачем выплачивать, если в казино идут деньги) или вообще предлагать на энтузиазме воевать. Особенно на фоне финишной прямой по закручиванию гаек для потенциальных мобилизованных.
П.С. Причём не обязательно как-то подтверждать, что именно 90% и именно военнослужащих... Главное - забросить мысль в массы
Shaman написав:насправді, коли курсом керує ринок - все одно не вгадаєш прогнози. бо надто багато факторів
Там Юджин Фа́ма Нобелівську премію отримав за гіпотезу ефективного ринку. Але для того, щоб ринок був близьким до випадкового потрібно, щоб всі мали повний доступ до всієї інформації. А в житті прибуток отримують ті, хто мають інсайди раніше за інших...
тому на Заході інсайд - кримінальний злочин. але поки що для нас це дивина.
а ще прибуток отримують, ті, хто робить якісний аналіз, а не оперує теоріями змови
й зараз ІМХО значно збільшилася вага такого фактору як припущення. дуже багато вартості компаній базується на припущеннях
Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку. Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу. Звісно я можу помилятись, як і минулого року.
В мене взагалі чогсь думка, що це все зайві рухи. Контрдумка є - сидіти в корзині довготермінових гривнєвих та валютних ОВДП. Бо поки є зовнішня підтримка ніяких сильних девальвацій не може бути. Як і проблем з виплатами по ОВДП.
Дюрі-бачі написав:В кожного свої моделі валютного ринку. Я поки припинив закуповувати валюту і з грудня набираю гривневі ОВДП за гривневий дохід з погашенням в кінці червня. В липні-серпні планую повністю перейти у валюту, перед осіннім стрибком курсу. Звісно я можу помилятись, як і минулого року.
В мене взагалі чогсь думка, що це все зайві рухи. Контрдумка є - сидіти в корзині довготермінових гривнєвих та валютних ОВДП. Бо поки є зовнішня підтримка ніяких сильних девальвацій не може бути. Як і проблем з виплатами по ОВДП.
в чому протиріччя?
технічна можливість тримати курс при наявності зовнішньої допомоги є. але все це просто відкладає ризики девалу на майбутнє. й відповідно влада має прийняти рішення - ми переходимо до більш керованої девальвації чи продовжуємо українську традицію різких девалів? й друге питання - який курс/темпи девалу вважати прийнятними?
а ризики виплат по ОВДП є при забороні емісії. якщо емісію дозволити, то ніяких ризиків немає