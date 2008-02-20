Що буде з гривнею, або Чого вартують заяви глави Нацбанку13:44, 20.02.2008«Існують підстави для посилення гривні», - повідомив журналістам керівник НБУ. І пояснив, що однією з таких причин є збереження значних валютних надходжень до України, а продажі Нацбанком доларів на міжбанківському валютному ринку не свідчать про відхід НБУ від планів зміцнити гривню.Треба сказати, що вельми схожу і навіть ще конкретнішу в цьому плані заяву Володимир Стельмах зробив в жовтні минулого року. «Ми повинні відійти від керованого валютного курсу. Необхідно міняти наш валютний ринок і політику Нацбанку. Що стосується ревальвації, то вона цілком можлива. Щоб опустити курс до 4,9 грн./дол., нам досить вийти на міжбанк і сказати, що нам не потрібний долар і НБУ готовий купувати його в резерви хіба що по 4,9 грн./дол.», - розказував він тоді.На дану гучну заяву Володимира Стельмаха восени минулого року послідувала негайна реакція бізнесу і населення. Українські банки почали тоді активно продавати вільну валюту, збільшували гривневе кредитування і стали відмовляти підприємствам у валютних позиках. А багато переляканих громадян поспішили обміняти свої валютні збереження на гривню.У цих умовах кроки зі зміцнення гривні представляються небезпечними для української економіки. Імпорт остаточно витіснить продукцію вітчизняних виробників в торговій мережі. Дата ж неминучого початку девальвації гривні не тільки не відсунеться, а лише ще більше наблизиться.Як стало відомо, міністр фінансів Віктор Пинзеник також не підтримує ідею зміцнення гривні в сьогоднішній економічній ситуації.