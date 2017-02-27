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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 144
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
14%
20
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:продовжуємо українську традицію різких девалів

Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:05

Наступний тиждень - південь
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...

А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?

Без шансів навіть на наступні вибори. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана.
В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...
Дюрі-бачі
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