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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 бер, 2024 12:57
Shaman написав:
продовжуємо українську традицію різких девалів
Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:05
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:06
Дюрі-бачі написав:
Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:12
Denik написав:
А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
Без шансів навіть на наступні вибори. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана.
В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...
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