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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 бер, 2024 12:57
Shaman написав:
продовжуємо українську традицію різких девалів
Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:05
Наступний тиждень - південь
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:06
Дюрі-бачі написав:
Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
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Denik
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:12
Denik написав:
А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
Без шансів навіть на наступні вибори після перемоги. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана.
В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:56
Andrey2512 написав:
Можно сделать вывод, что пока НБУ управляет курсом в ручном режиме, хрен угадаешь прогнозы.
Прогнозы угадать не сложно. Большинство прогнозов в любом случае будеттолькодорожать.
Курс угадать сложнее, поэтому предлагаю потренироваться на курсе евро к доллару, который не подвластен НБУ
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:08
Investor_K написав:
Наступний тиждень - південь
Гадаю навпаки. НБУ цілий місяць демонстрував план з контрольованої повільної девальвації. План у НБУ, як на мене, довгостроковий. Тому очікую, "повзучу" девальвацію по 40-70коп щомісяця.
Плани НБУ можуть частково змінюватись. НБУ буде намагатись "пограти", заплутати. Але загальний тренд на девальвацію.
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oleg49
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:25
oleg49 написав: Investor_K написав:
Наступний тиждень - південь
Гадаю навпаки. НБУ цілий місяць демонстрував план з контрольованої повільної девальвації. План у НБУ, як на мене, довгостроковий. Тому очікую, "повзучу" девальвацію по 40-70коп щомісяця.
Плани НБУ можуть частково змінюватись. НБУ буде намагатись "пограти", заплутати. Але загальний тренд на девальвацію.
1.5-2% відсотки щомісяця, це плавний кидок держателів гривневих овдп, вони цього терпіти не будуть. Основний девал буде різким, як завжди, колись
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citramon
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:36
citramon написав:
терпіти не будуть
напрошується троєщенське питання "а то шо"
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daap
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:38
daap написав: citramon написав:
терпіти не будуть
напрошується троєщенське питання "а то шо"
вийдуть у валюту, шо...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:42
daap написав: citramon написав:
терпіти не будуть
напрошується троєщенське питання "а то шо"
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги, якщо рівень девальвації більший, ніж щомісячний дохід.
Терпіти будуть лише клієнти брокера фрідом фінанс Україна, які вже майже півтора роки є заблокованими
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citramon
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