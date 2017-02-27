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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:55
citramon написав: oleg49 написав: Investor_K написав:
Наступний тиждень - південь
Гадаю навпаки. НБУ цілий місяць демонстрував план з контрольованої повільної девальвації. План у НБУ, як на мене, довгостроковий. Тому очікую, "повзучу" девальвацію по 40-70коп щомісяця.
Плани НБУ можуть частково змінюватись. НБУ буде намагатись "пограти", заплутати. Але загальний тренд на девальвацію.
1.5-2% відсотки щомісяця, це плавний кидок держателів гривневих овдп, вони цього терпіти не будуть. Основний девал буде різким, як завжди, колись
Різкий девал теж можливий як "бонус".
Якщо навскидку і на пальцях:
1.Розмір можливої допомоги (за даними НБУ)- 37 млрд $. Без США це 25 млрд $.
2.Можливі витрати: 35 млрд $ (інтервенції НБУ 2024р. виходячи з динаміки перших міс. та результату 2023р.- 24 млрд $, виплати по зовнішньому боргу 11 млрд $).
3. Зовнішній борг в основному це виплати МВФ та %. Тому, реструктуризувати зможемо небагато.
4. Є резерви, але є й ймовірність паніки.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:59
citramon написав:
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги,
Одне питання: кому зливати?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:10
citramon написав:
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги, якщо рівень девальвації більший, ніж щомісячний дохід.
Не ежемесячный (откуда у ЦБ ежемесячный доход?), а общеожидаемый. И, наверное, всё таки доход + убыток от продажи с дополнительным дисконтом. Но это ладно. Ну сольют, как уже сделали с облигациями внешнего займа, каким-то рисковым спекулянтам или патриотам, которые ОВГЗ покупают не ради дохода. И что?
Дюрі-бачі написав:
Одне питання: кому зливати?
А что, денег в стране больше ни у кого нет? Думаю, что уже на +100% к годовой доходности желающих будет хватать. Конечно, если девал в месяц будет по 2%, а не, как с карбованцами.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:19
citramon написав: daap написав: citramon написав:
терпіти не будуть
напрошується троєщенське питання "а то шо"
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги, якщо рівень девальвації більший, ніж щомісячний дохід.
Терпіти будуть лише клієнти брокера фрідом фінанс Україна, які вже майже півтора роки є заблокованими
ось й один з варіантів - девал має бути на рівні, щоб валютна дохідність була трошки нижча за гривневу. такий собі баланс
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