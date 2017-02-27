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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:55
citramon написав: oleg49 написав: Investor_K написав:
Наступний тиждень - південь
Гадаю навпаки. НБУ цілий місяць демонстрував план з контрольованої повільної девальвації. План у НБУ, як на мене, довгостроковий. Тому очікую, "повзучу" девальвацію по 40-70коп щомісяця.
Плани НБУ можуть частково змінюватись. НБУ буде намагатись "пограти", заплутати. Але загальний тренд на девальвацію.
1.5-2% відсотки щомісяця, це плавний кидок держателів гривневих овдп, вони цього терпіти не будуть. Основний девал буде різким, як завжди, колись
Різкий девал теж можливий як "бонус".
Якщо навскидку і на пальцях:
1.Розмір можливої допомоги (за даними НБУ)- 37 млрд $. Без США це 25 млрд $.
2.Можливі витрати: 35 млрд $ (інтервенції НБУ 2024р. виходячи з динаміки перших міс. та результату 2023р.- 24 млрд $, виплати по зовнішньому боргу 11 млрд $).
3. Зовнішній борг в основному це виплати МВФ та %. Тому, реструктуризувати зможемо небагато.
4. Є резерви, але є й ймовірність паніки.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 14:59
citramon написав:
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги,
Одне питання: кому зливати?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:10
citramon написав:
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги, якщо рівень девальвації більший, ніж щомісячний дохід.
Не ежемесячный (откуда у ЦБ ежемесячный доход?), а общеожидаемый. И, наверное, всё таки доход + убыток от продажи с дополнительным дисконтом. Но это ладно. Ну сольют, как уже сделали с облигациями внешнего займа, каким-то рисковым спекулянтам или патриотам, которые ОВГЗ покупают не ради дохода. И что?
Дюрі-бачі написав:
Одне питання: кому зливати?
А что, денег в стране больше ни у кого нет? Думаю, что уже на +100% к годовой доходности желающих будет хватать. Конечно, если девал в месяц будет по 2%, а не, как с карбованцами.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:19
citramon написав: daap написав: citramon написав:
терпіти не будуть
напрошується троєщенське питання "а то шо"
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги, якщо рівень девальвації більший, ніж щомісячний дохід.
Терпіти будуть лише клієнти брокера фрідом фінанс Україна, які вже майже півтора роки є заблокованими
ось й один з варіантів - девал має бути на рівні, щоб валютна дохідність була трошки нижча за гривневу. такий собі баланс
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:26
Shaman написав: citramon написав:
Зливають почнуть свої довгострокові бумаги, якщо рівень девальвації більший, ніж щомісячний дохід.
Терпіти будуть лише клієнти брокера фрідом фінанс Україна, які вже майже півтора роки є заблокованими
ось й один з варіантів - девал має бути на рівні, щоб валютна дохідність була трошки нижча за гривневу. такий собі баланс
Якщо не помиляюсь, то в кінці минулого року Ніколаєнко(один із замів голови НБУ) хвалився в своєму інтерв'ю, що за підсумками року, держателі гривневих овдп є в плюсі, і НБУ й надалі буде намагатись притримуватись такої стратегії
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:32
citramon написав:
Якщо не помиляюсь, то в кінці минулого року Ніколаєнко(один із замів голови НБУ) хвалився в своєму інтерв'ю, що за підсумками року, держателі гривневих овдп є в плюсі, і НБУ й надалі буде намагатись притримуватись такої стратегії
А от чего плюс-то будет? От исходно вложенной гривны - это одно. От лежащих на текущем счету долларов - другое. От вложенных в долларовые ОВГЗ - третье. В какой-нить S&P 500 - четвёртое. Хотя то, что в прошлом году гривневые ОВГЗ были довольно прибыльны, если их по курсу НБУ считать, спору нет.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:37
moveton написав: citramon написав:
Якщо не помиляюсь, то в кінці минулого року Ніколаєнко(один із замів голови НБУ) хвалився в своєму інтерв'ю, що за підсумками року, держателі гривневих овдп є в плюсі, і НБУ й надалі буде намагатись притримуватись такої стратегії
А от чего плюс-то будет? От исходно вложенной гривны - это одно. От лежащих на текущем счету долларов - другое. От вложенных в долларовые ОВГЗ - третье. В какой-нить S&P 500 - четвёртое. Хотя то, что в прошлом году гривневые ОВГЗ были довольно прибыльны, если их по курсу НБУ считать, спору нет.
Не можу знайти зараз посилання на те інтерв'ю, але зазвичай НБУ порівнює дохідність із рівнем офіційної інфляції ))
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:57
За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о.
Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння...
Тут нещодавно був в одній компанії, почув одну цікаву розмову, один чоловік розповів за свого сина фермера, каже що купують перекупи зерно всього навсього за 100 доларів тонна, з минулого врожаю син нічого толком не продав, бо сподівався продавати збіжжя дороще, але ціни вперто не хочуть зростати, реалізує врожай за не дорого тільки сусідам і знайомим, тим хто годує худобу.
Зберігати врожай у того сина є де, але зараз посівна на носі і от той фермер чухає потилицю, а що робити?
Чи сіяти взагалі і що сіяти, бо по 4000 грн пшениця це десь може навіть в мінус, а можливо ціна ще впаде? Куді дівати врожай, якщо ринок не буде зростати по цінам?
Як робити вигідніше, щоб дати людям щось заробити і самому не влетіти, більшість землі не його , а в оренді, не хоче щоб його пайовикі розбрілись по конкурентам, але якщо ситуація не покращиться, то можна реально піти в добрі збитки.
п.с. сподобалась цитата голови мінфіна:
Голова Мінфіну про курс гривні та інфляцію: "Українці живуть у магічній реальності, так буде не завжди".
Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
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somilitark
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Додано: Нед 31 бер, 2024 16:02
somilitark коли ми повністю на західному фінансуванні, чого б гривні падати?
Хіба що доларів буде мало й тоді прийдеться гривню опускати нижче
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Додано: Нед 31 бер, 2024 16:05
somilitark написав:
За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о.
Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня
, щоб закупити повну корзину для святіння...
...
Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти?
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Shaman
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