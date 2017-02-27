Додано: Нед 31 бер, 2024 15:57

Голова Мінфіну про курс гривні та інфляцію: "Українці живуть у магічній реальності, так буде не завжди".

За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о.Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння...Тут нещодавно був в одній компанії, почув одну цікаву розмову, один чоловік розповів за свого сина фермера, каже що купують перекупи зерно всього навсього за 100 доларів тонна, з минулого врожаю син нічого толком не продав, бо сподівався продавати збіжжя дороще, але ціни вперто не хочуть зростати, реалізує врожай за не дорого тільки сусідам і знайомим, тим хто годує худобу.Зберігати врожай у того сина є де, але зараз посівна на носі і от той фермер чухає потилицю, а що робити?Чи сіяти взагалі і що сіяти, бо по 4000 грн пшениця це десь може навіть в мінус, а можливо ціна ще впаде? Куді дівати врожай, якщо ринок не буде зростати по цінам?Як робити вигідніше, щоб дати людям щось заробити і самому не влетіти, більшість землі не його , а в оренді, не хоче щоб його пайовикі розбрілись по конкурентам, але якщо ситуація не покращиться, то можна реально піти в добрі збитки.п.с. сподобалась цитата голови мінфіна:Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.