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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:18
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
продовжуємо українську традицію різких девалів
Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
Ви зараз про" єдину росію " ?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 16:39
Shaman написав: somilitark написав:
За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о.
Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня
, щоб закупити повну корзину для святіння...
...
Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти?
Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху?
Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим?
Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих".
Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."
Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!
Востаннє редагувалось somilitark
в Нед 31 бер, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 16:45
Andrey2512 написав:somilitark
коли ми повністю на західному фінансуванні, чого б гривні падати?
Хіба що доларів буде мало й тоді прийдеться гривню опускати нижче
Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця.
МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат.
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