RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11331113321133311334

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 144
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
14%
20
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:продовжуємо українську традицію різких девалів

Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...


Ви зараз про" єдину росію " ?
холява
2
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:39

  Shaman написав:
  somilitark написав:За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о.
Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння...
...
Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))

Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.

в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти? :D

Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху?
Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим?
Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих".
Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."

Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 31 бер, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12966
З нами з: 30.12.09
Подякував: 662 раз.
Подякували: 3743 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:45

  Andrey2512 написав:somilitark коли ми повністю на західному фінансуванні, чого б гривні падати?

Хіба що доларів буде мало й тоді прийдеться гривню опускати нижче

Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця.
МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12966
З нами з: 30.12.09
Подякував: 662 раз.
Подякували: 3743 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:04

  somilitark написав:
  Shaman написав:
  somilitark написав:За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о.
Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння...
...
Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))

Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.

в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти? :D

Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху?
Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим?
Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих".
Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."

Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!

свято сьогодні лише для католиків та протестантів. й як не дивно для Мукачівської епархії УГКЦ - але це давня історія. але це не так багато людей. УГКЦ, напевне ви мали на увазі вірян цієї церкви, святкує 5 травня. як є. Пасху 5 травня святкує й більшість церков східного обряду, включно з Вселенським патріархатом.

коли святкувати - нехай вирішують віруючі. там причина не лише в календарі. до речі, православна Пасха завжди через тиждень після Пейсаху, на відміну від католицької. складне питання, нехай навчені люди розбираються.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5742
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих".
Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися.


Сомик, треба трошки вникнути в алгоритм computusa

Оскільки свято є рухомим, дата Великодня визначається щороку шляхом розрахунку, відомого як computus. Великдень святкується в першу неділю після повного місяця, який є першим повним місяцем після 21 березня (фіксоване весняне рівнодення). Визначення цієї дати наперед вимагає кореляції між місячними місяцями та сонячним роком, а також враховує місяць, число та день тижня за юліанським або григоріанським календарем. Складність алгоритму виникає через бажання пов’язати дату Великодня з датою єврейського свята Песах, яке, як вірять християни, припадає на розп’яття Ісуса.[1]


до речі за останні 20 років було вже багато випадків, коли католіки і православні святкували пасху в один день: 2001, 2004, 2007, 2010,2011, 2014, 2017, 2025.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BD%D1%8F

особисто не святкую жодне православне свято більше 5 років,
але за компанію за столом змогу повечеряти :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 10995
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3236 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
1
3
1
  #<1 ... 11331113321133311334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3402, 3403, 3404
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34033 36826364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 15:27
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13210180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23163496
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.