Shaman написав:продовжуємо українську традицію різких девалів
Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
somilitark написав:За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о. Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння... ... Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти?
Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху? Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим? Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."
Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 31 бер, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2512 написав:somilitark коли ми повністю на західному фінансуванні, чого б гривні падати?
Хіба що доларів буде мало й тоді прийдеться гривню опускати нижче
Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця. МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат.
somilitark написав:За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о. Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння... ... Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти?
Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху? Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим? Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."
Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!
свято сьогодні лише для католиків та протестантів. й як не дивно для Мукачівської епархії УГКЦ - але це давня історія. але це не так багато людей. УГКЦ, напевне ви мали на увазі вірян цієї церкви, святкує 5 травня. як є. Пасху 5 травня святкує й більшість церков східного обряду, включно з Вселенським патріархатом.
коли святкувати - нехай вирішують віруючі. там причина не лише в календарі. до речі, православна Пасха завжди через тиждень після Пейсаху, на відміну від католицької. складне питання, нехай навчені люди розбираються.
somilitark написав:Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися.
Сомик, треба трошки вникнути в алгоритм computusa
Оскільки свято є рухомим, дата Великодня визначається щороку шляхом розрахунку, відомого як computus. Великдень святкується в першу неділю після повного місяця, який є першим повним місяцем після 21 березня (фіксоване весняне рівнодення). Визначення цієї дати наперед вимагає кореляції між місячними місяцями та сонячним роком, а також враховує місяць, число та день тижня за юліанським або григоріанським календарем. Складність алгоритму виникає через бажання пов’язати дату Великодня з датою єврейського свята Песах, яке, як вірять християни, припадає на розп’яття Ісуса.[1]