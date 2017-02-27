Shaman написав:продовжуємо українську традицію різких девалів
Щоб був інший підхід, то кабмін повинна формувати партія, яка планує перемагати на виборах хоча б років 20, тобто це повинна бути партія не створена під лідера чи олігарха, який фінансує, а шансів в такої партії перемогти близько 0...
somilitark написав:За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о. Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння... ... Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти?
Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху? Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим? Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."
Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 31 бер, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2512 написав:somilitark коли ми повністю на західному фінансуванні, чого б гривні падати?
Хіба що доларів буде мало й тоді прийдеться гривню опускати нижче
Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця. МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат.
somilitark написав:За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о. Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння... ... Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти?
Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху? Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим? Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."
Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!
свято сьогодні лише для католиків та протестантів. й як не дивно для Мукачівської греко-католицької епархії - але це давня історія. але це не так багато людей. УГКЦ, напевне ви мали на увазі вірян цієї церкви, святкує 5 травня. як є. Пасху 5 травня святкує й більшість церков східного обряду, включно з Вселенським патріархатом.
коли святкувати - нехай вирішують віруючі. там причина не лише в календарі. до речі, православна Пасха завжди через тиждень після Пейсаху, на відміну від католицької. складне питання, нехай навчені люди розбираються.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 31 бер, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися.
Сомик, треба трошки вникнути в алгоритм computusa
Оскільки свято є рухомим, дата Великодня визначається щороку шляхом розрахунку, відомого як computus. Великдень святкується в першу неділю після повного місяця, який є першим повним місяцем після 21 березня (фіксоване весняне рівнодення). Визначення цієї дати наперед вимагає кореляції між місячними місяцями та сонячним роком, а також враховує місяць, число та день тижня за юліанським або григоріанським календарем. Складність алгоритму виникає через бажання пов’язати дату Великодня з датою єврейського свята Песах, яке, як вірять християни, припадає на розп’яття Ісуса.[1]
moveton написав:всего лишь от попадания в ДнепроГЭС .
Я помилився всього на тиждень. Після останніх " пропущених" втрачено " всього лише" більше 50% електрогенерації . Це дрібниці? В мене в совкохрущику вимкнути опалення ще тижні 2 тому, навіть коли ноль було вночі, бо напевне дуже багато газа в сховищах або дуже відповідально люди платять за постачання тепла. У мене інформація із мерії мого рідного міста, рівень плоплат за теплопостачання не вище 30%, за літо борг трохи скорочується, але за опалювальний сезон стрімко зростає борг, бо більшість платить одну суму цілий рік. А МВФ вимагає підняти тарифи, платити більше не стануть і криза ще поглибиться... Я не нагнітаю, але опалювальний сезон буде важкий в наступному сезоні, гадаю деінде він і не почнеться, підстраховки електрикою не буде, хоч би вона була півдоби на добу. Надприбутки від подохідного податку з військових забрали в цьому році і місцеві бюджети просто в дупі. Грошей немає толком ні на що, а тут ще мінімалку підняли до 8000, всі відповідальні особи просто в ступорі.
Цілком закономірна ситуація. На кожному опалювальному можна заощадити на опаленні кілька місяців як мінімум на наступний сезон. Зима цього сезону по деяких регіонах потребувала опалювального сезону взагалі два місяці від сили, індивідуальники з цього й виходили. Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19. Постачальникам вигідно, споживач тут нікого не цікавить – а має цікавити насамперед. За розумом, послуга потрібна та оплачується за температурним діапазоном для її одержувача, а не за зручністю для постачальника. Якщо немає можливості відмовитися від послуги, кому потрібне опалення за +20, то його і оплачує. Чомусь у Норвегії за великих негативних температур ситуація з економією та адекватністю подачі послуги для споживача - закономірна, у нас же подібне виходить за ці рамки і межує з можливістю зірвати куш сьогодні, лох (споживач) тут виключно в ролі корови. Але виходить із рамок адекватності одна складова – виходить і друга, зворотний зв'язок ніхто не скасовував. Якщо немає грошей у державі, то треба вмикати голову, а не цинізм.
somilitark написав:За минулий тиждень НБУ продав валюти на 653 ляма у.о. Результат з одного боку не приголомшливий, але з іншого досить насторожуючий, бо була досить тепла погода, має бути посівна, повинні всі готовитись і попиту на валюту не повинно бути, тимпаче сьогодні Пасха і був святковий принос цього тижня, щоб закупити повну корзину для святіння... ... Як тільки допомога буде буксувати, то будуть девальвувати потихеньку гривню, Марченко натякнув, що НБУ вже почув кожного з Уряда і Мінфіна)))
Готівка і не думає поки падати, синій в столиці найвужче 39.36 на 39.40.
в нас так багато людей святкує сьогодні Пасху, щоб забезпечити відчутне надходження валюти?
Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху? Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим? Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."
Так що принос був серйозний, я не знаю звідки Ви, але для більшості віруючих громадян центральної і західної частин нашої країни свято саме сьогодні!
А ще можна перейти до ісламу, якщо нормально заплатять. Законодавчо все оформити, щоб вже напевно декомунізувати мізки, що залишилися. Нормальна буде тема.
feecold написав:Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.
Это в жарких регионах уже отключили. А в особо приполярной Одессе ещё всю первую неделю апреля будут. В том числе и в таких домах, как моя хрущёвка, где своя котельная на дом, но заведуют ей общегородские тепловики.
feecold написав:Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.
Это в жарких регионах уже отключили. А в особо приполярной Одессе ещё всю первую неделю апреля будут. В том числе и в таких домах, как моя хрущёвка, где своя котельная на дом, но заведуют ей общегородские тепловики.
Да уж... топить сейчас - это преступление. В Кропе сегодня днём было +23, я ходил в шлепках. И ведь есть же прогнозы на 2 недели вперёд))
somilitark написав:Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху? Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим? Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих". Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися." і!
тут ніяк це перехід часу зима/літо не скасують , а ви про релігію .