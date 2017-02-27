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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11331113321133311334

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 144
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
14%
20
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:50

  somilitark написав:
  moveton написав:всего лишь от попадания в ДнепроГЭС .

Я помилився всього на тиждень.
Після останніх " пропущених" втрачено " всього лише" більше 50% електрогенерації .
Це дрібниці?
В мене в совкохрущику вимкнути опалення ще тижні 2 тому, навіть коли ноль було вночі, бо напевне дуже багато газа в сховищах або дуже відповідально люди платять за постачання тепла. У мене інформація із мерії мого рідного міста, рівень плоплат за теплопостачання не вище 30%, за літо борг трохи скорочується, але за опалювальний сезон стрімко зростає борг, бо більшість платить одну суму цілий рік.
А МВФ вимагає підняти тарифи, платити більше не стануть і криза ще поглибиться...
Я не нагнітаю, але опалювальний сезон буде важкий в наступному сезоні, гадаю деінде він і не почнеться, підстраховки електрикою не буде, хоч би вона була півдоби на добу.
Надприбутки від подохідного податку з військових забрали в цьому році і місцеві бюджети просто в дупі. Грошей немає толком ні на що, а тут ще мінімалку підняли до 8000, всі відповідальні особи просто в ступорі.

Цілком закономірна ситуація.
На кожному опалювальному можна заощадити на опаленні кілька місяців як мінімум на наступний сезон. Зима цього сезону по деяких регіонах потребувала опалювального сезону взагалі два місяці від сили, індивідуальники з цього й виходили.
Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.
Постачальникам вигідно, споживач тут нікого не цікавить – а має цікавити насамперед.
За розумом, послуга потрібна та оплачується за температурним діапазоном для її одержувача, а не за зручністю для постачальника.
Якщо немає можливості відмовитися від послуги, кому потрібне опалення за +20, то його і оплачує.
Чомусь у Норвегії за великих негативних температур ситуація з економією та адекватністю подачі послуги для споживача - закономірна, у нас же подібне виходить за ці рамки і межує з можливістю зірвати куш сьогодні, лох (споживач) тут виключно в ролі корови.
Але виходить із рамок адекватності одна складова – виходить і друга, зворотний зв'язок ніхто не скасовував.
Якщо немає грошей у державі, то треба вмикати голову, а не цинізм.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  feecold написав:Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.

:lol: Это в жарких регионах уже отключили. А в особо приполярной Одессе ещё всю первую неделю апреля будут. В том числе и в таких домах, как моя хрущёвка, где своя котельная на дом, но заведуют ей общегородские тепловики.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:13

  moveton написав:
  feecold написав:Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.

:lol: Это в жарких регионах уже отключили. А в особо приполярной Одессе ещё всю первую неделю апреля будут. В том числе и в таких домах, как моя хрущёвка, где своя котельная на дом, но заведуют ей общегородские тепловики.

Да уж... топить сейчас - это преступление. В Кропе сегодня днём было +23, я ходил в шлепках. И ведь есть же прогнозы на 2 недели вперёд))
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:19

  somilitark написав:Влада рішуче і незворотньо викинула зі святкування 7-ме січня і перешла як і увесь цивілізований світ на 25-те грудня, для мене був маленький шок, чому не було яєць викинути рашистську Пасху?
Я чув, що навіть пастор української Греко-Католицької церкви закликав святкувати сьогодні, навіщо ці ігри в "православних?" і плясати разом з гундяєвим?
Треба законодавчо обнулити Пасху для "православних" і зробити офіційний нахил на Пасху католиків, але влада відверто боїться чіпати "почуття крєпковіруючих".
Ось так і живемо, добре хоч з Різдвом "розібралися."
і!
тут ніяк це перехід часу зима/літо не скасують , а ви про релігію .
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:тут ніяк це перехід часу зима/літо не скасують , а ви про релігію .

Перехід на літній час цей дядько запропонував:
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:10

  oleg49 написав:
  Denik написав:
  somilitark написав:Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?

Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.

На жаль ні.
1. Більшість відновлюваної енергетики була втрачена на початку війни.
2. В 2021р. відновлювана енергетика в літні місяці "видавала" тільки 9% всієї генерації.
3. Домогосподарства в систему видавали/видають дуже малий %. Генерація відбувалась за рахунок великих станцій.
4. Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива, оскільки займає величезні площі.
5. Є намагання поставити багато когенераторів. Але не все так просто.
ПС. АЕС - наше всьо.

і що робить влада? невже спростить пересіченим підключення власних СЕС в мережу ? чи тільки ах якому інвестору?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:15

  Успіх написав:
  yama написав:це краще ніж все просадити в онлайн казино, кажуть що серед військових такого багато
  Zochan написав:Незрозуміло для чого було сидіти в гривні (особливо в той час, коли заблокована допомога від США).
Коли курс долярчика досягне 42 - піврічні гривнедепо(які відкриті до Нового року) вийдуть в нуль))
А якщо досягне 43 - то і річні гривнедепо(відкриті минулої осені) - також вийдуть в нуль!))

Час ще є))
Зазор курсу - теж! :D

Все буде добре!© :D

а ОВДП "внуль" при ПА45
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:29

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?

Без шансів навіть на наступні вибори після перемоги. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана.
В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...

1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Міжбанк все одно повзе вгору.
Все вказує на те, що нижче 39 ні на готівці, ні на міжбанку не буде(с).
Київ працює найвужче 39.35 на 39.40.
somilitark
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