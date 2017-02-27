somilitark написав:

moveton написав: всего лишь от попадания в ДнепроГЭС . всего лишь от попадания в ДнепроГЭС .

Я помилився всього на тиждень.Після останніх " пропущених" втрачено " всього лише" більше 50% електрогенерації .Це дрібниці?В мене в совкохрущику вимкнути опалення ще тижні 2 тому, навіть коли ноль було вночі, бо напевне дуже багато газа в сховищах або дуже відповідально люди платять за постачання тепла. У мене інформація із мерії мого рідного міста, рівень плоплат за теплопостачання не вище 30%, за літо борг трохи скорочується, але за опалювальний сезон стрімко зростає борг, бо більшість платить одну суму цілий рік.А МВФ вимагає підняти тарифи, платити більше не стануть і криза ще поглибиться...Я не нагнітаю, але опалювальний сезон буде важкий в наступному сезоні, гадаю деінде він і не почнеться, підстраховки електрикою не буде, хоч би вона була півдоби на добу.Надприбутки від подохідного податку з військових забрали в цьому році і місцеві бюджети просто в дупі. Грошей немає толком ні на що, а тут ще мінімалку підняли до 8000, всі відповідальні особи просто в ступорі.