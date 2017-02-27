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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 кві, 2024 14:21
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі
1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше)
2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.
СЕП чи SWIFT чи SEPA швидше?
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