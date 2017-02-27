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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11332113331133411335

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 15:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 144
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
14%
20
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
3%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:21

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі

1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше)
2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.

СЕП чи SWIFT чи SEPA швидше?
flyman
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