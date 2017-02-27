Denik написав:А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
Без шансів навіть на наступні вибори після перемоги. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана. В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...
flyman написав:1. Мілей як в Аргентині 2. Біткойн як Сальвадорі
1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше) 2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.
flyman написав:1. Мілей як в Аргентині 2. Біткойн як Сальвадорі
1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше) 2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.
flyman написав:1. Мілей як в Аргентині 2. Біткойн як Сальвадорі
1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше) 2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.
СЕП чи SWIFT чи SEPA швидше?
СЕП/SEPA -- быстрее. SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое. Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой
_hunter написав:СЕП/SEPA -- быстрее. SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое. Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой
не знаю для BTC, але є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди, тобто швидше чим внутрішньобанківська проводка. яка швидкість Visa/MC ?
То ви спробуйте провести транзакцію в BTC, а потім вже пропонуйте зміни на рівні держави. Капець.
є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди
я щось пропонував? дислексія? відповідь була на те що "економіці хана всі помремо", не про те що СЕПА швидша за біткойн, чи фінмон неспить, чи що там ще
головне знайти пару слів і доказувати очевидне
flyman написав:
Дюрі-бачі написав:
Denik написав:А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
Без шансів навіть на наступні вибори після перемоги. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана. В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...
1. Мілей як в Аргентині 2. Біткойн як Сальвадорі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 17:32, всього редагувалось 3 разів.
В частности, Валенсуэла сообщил о том, что Chivo заморозил кошелек его знакомого за транзакции на 1000 долларов, и потребовал доказать, откуда приходят средства. Такие ограничения могут привести к тому, что клиенты будут возвращаться к классической банковской системе, так как сейчас в Сальвадоре банковские транзакции проверяются меньше, чем транзакции с Биткоином.
В частности, Валенсуэла сообщил о том, что Chivo заморозил кошелек его знакомого за транзакции на 1000 долларов, и потребовал доказать, откуда приходят средства. Такие ограничения могут привести к тому, что клиенты будут возвращаться к классической банковской системе, так как сейчас в Сальвадоре банковские транзакции проверяются меньше, чем транзакции с Биткоином.