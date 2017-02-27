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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11330113311133211333

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 5
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 12:29

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?

Без шансів навіть на наступні вибори після перемоги. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана.
В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...

1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 12:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Міжбанк все одно повзе вгору.
Все вказує на те, що нижче 39 ні на готівці, ні на міжбанку не буде(с).
Київ працює найвужче 39.35 на 39.40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі

1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше)
2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:21

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі

1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше)
2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.

СЕП чи SWIFT чи SEPA швидше?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:59

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі

1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше)
2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.

СЕП чи SWIFT чи SEPA швидше?

СЕП/SEPA -- быстрее.
SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое.
Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:09

  _hunter написав:СЕП/SEPA -- быстрее.
SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое.
Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой :wink:

не знаю для BTC, але є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди, тобто швидше чим внутрішньобанківська проводка.
яка швидкість Visa/MC ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:13

  flyman написав:
  _hunter написав:СЕП/SEPA -- быстрее.
SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое.
Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой :wink:

не знаю для BTC, але є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди, тобто швидше чим внутрішньобанківська проводка.
яка швидкість Visa/MC ?

То ви спробуйте провести транзакцію в BTC, а потім вже пропонуйте зміни на рівні держави. Капець.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:22

  kyk написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:СЕП/SEPA -- быстрее.
SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое.
Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой :wink:

не знаю для BTC, але є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди, тобто швидше чим внутрішньобанківська проводка.
яка швидкість Visa/MC ?

То ви спробуйте провести транзакцію в BTC, а потім вже пропонуйте зміни на рівні держави. Капець.

є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди

я щось пропонував?
дислексія?
відповідь була на те що "економіці хана всі помремо", не про те що СЕПА швидша за біткойн, чи фінмон неспить, чи що там ще

головне знайти пару слів і доказувати очевидне

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?

Без шансів навіть на наступні вибори після перемоги. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана.
В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...

1. Мілей як в Аргентині
2. Біткойн як Сальвадорі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 17:32, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:25

  flyman написав:2. Біткойн як Сальвадорі

Биткоин-кошелек Сальвадора Chivo замораживает средства, требует доказательства происхождения средств

В частности, Валенсуэла сообщил о том, что Chivo заморозил кошелек его знакомого за транзакции на 1000 долларов, и потребовал доказать, откуда приходят средства. Такие ограничения могут привести к тому, что клиенты будут возвращаться к классической банковской системе, так как сейчас в Сальвадоре банковские транзакции проверяются меньше, чем транзакции с Биткоином.

Вот прямо ждём такого счастья с нетерпением.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:28

  moveton написав:
  flyman написав:2. Біткойн як Сальвадорі

Биткоин-кошелек Сальвадора Chivo замораживает средства, требует доказательства происхождения средств

В частности, Валенсуэла сообщил о том, что Chivo заморозил кошелек его знакомого за транзакции на 1000 долларов, и потребовал доказать, откуда приходят средства. Такие ограничения могут привести к тому, что клиенты будут возвращаться к классической банковской системе, так как сейчас в Сальвадоре банковские транзакции проверяются меньше, чем транзакции с Биткоином.

Вот прямо ждём такого счастья с нетерпением.

а в банках фінмона нема від слова зовсім
flyman
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  #<1 ... 11330113311133211333
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