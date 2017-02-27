Міжбанк все одно повзе вгору.
Все вказує на те, що нижче 39 ні на готівці, ні на міжбанку не буде(с).
Київ працює найвужче 39.35 на 39.40.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 кві, 2024 12:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Міжбанк все одно повзе вгору.
Все вказує на те, що нижче 39 ні на готівці, ні на міжбанку не буде(с).
Київ працює найвужче 39.35 на 39.40.
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:43
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)
Додано: Пон 01 кві, 2024 18:12
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:02
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:07
Кто-то проголосовал 37.5-38. Значит прогноз в силе.
ПС. В этом месяце проголосовал за 39.5-40. Сижу с мыслью, не слишком ли я оптимистичен. Месяц назад проголосовал за 39-39.5. При этом была мысль, не слишком ли я пессимистичен.
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