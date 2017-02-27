|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 кві, 2024 12:55
Міжбанк все одно повзе вгору.
Все вказує на те, що нижче 39 ні на готівці, ні на міжбанку не буде(с).
Київ працює найвужче 39.35 на 39.40.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12969
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 3746 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:43
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4053
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 983 раз.
- Подякували: 1956 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 17:47
на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34540
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2763 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 01 кві, 2024 18:12
flyman написав:
на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)
И где ИА со своими прогнозами интересно
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:01
75stasstas75 написав:
И где ИА со своими прогнозами интересно
Скоро появится ) Ещё не всё потеряно ) Ждём дешевый доллар летом
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 952
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:02
75stasstas75 написав: flyman написав:
на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)
И где ИА со своими прогнозами интересно
Ну трохи промахнулася людина.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9792
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:07
75stasstas75 написав: flyman написав:
на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)
И где ИА со своими прогнозами интересно
Кто-то проголосовал 37.5-38. Значит прогноз в силе.
ПС. В этом месяце проголосовал за 39.5-40. Сижу с мыслью, не слишком ли я оптимистичен. Месяц назад проголосовал за 39-39.5. При этом была мысль, не слишком ли я пессимистичен.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:10
oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 952
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:12
Andrey2512 написав:oleg49
главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
У меня еще есть 5 летний депозит....
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9792
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:13
Andrey2512 написав:oleg49
главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
Сурово.)
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34049
|36828358
|
|
|1922
|13210478
|
Чет 21 бер, 2024 10:40
Hotab
|
|7978
|23163695
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|