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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11331113321133311334>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 18
36,00-36,50
6%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
6%
1
38,00-38,50
11%
2
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
22%
4
39,50-40,00
50%
9
40,00-40,50
6%
1
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
Більше 42
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Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 12:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Міжбанк все одно повзе вгору.
Все вказує на те, що нижче 39 ні на готівці, ні на міжбанку не буде(с).
Київ працює найвужче 39.35 на 39.40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна отримала від Японії $118 млн: куди спрямують кошти
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:12

  flyman написав:на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)

И где ИА со своими прогнозами интересно
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:И где ИА со своими прогнозами интересно


Скоро появится ) Ещё не всё потеряно ) Ждём дешевый доллар летом
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:02

  75stasstas75 написав:
  flyman написав:на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)

И где ИА со своими прогнозами интересно

Ну трохи промахнулася людина.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:07

  75stasstas75 написав:
  flyman написав:на 2 квітня 2024 року оф. курс:
39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн)
42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн)

И где ИА со своими прогнозами интересно

Кто-то проголосовал 37.5-38. Значит прогноз в силе.
ПС. В этом месяце проголосовал за 39.5-40. Сижу с мыслью, не слишком ли я оптимистичен. Месяц назад проголосовал за 39-39.5. При этом была мысль, не слишком ли я пессимистичен.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:10

oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:12

  Andrey2512 написав:oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))

У меня еще есть 5 летний депозит....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:13

  Andrey2512 написав:oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))

Сурово.)
oleg49
 
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