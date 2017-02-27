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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:20
oleg49 написав: Andrey2512 написав:oleg49
главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
Сурово.)
А в чем пробоема с 3 мес депо?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:42
Investor_K написав:
У меня еще есть 5 летний депозит....
це якісь ОВДП? Навіть не чув ))
oleg49 написав:
Сурово.)
Ну а что тут такого? Особенно, на фоне 5-летних депо)))
Хотя стоп, в мае ж новое наступление россиян или провтык президента с выборами?)
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:45
Andrey2512 написав:oleg49
главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
Зараз якраз той момент, що такі вкладення досить ризиковані .
НБУ почав потроху відпускати курс.
Плюс знизилась облікова ставка.
Скільки ставка по депо? По коротким напевне максимум 15 річних брутто, це 1% в місяць.
А ми потихеньку повземо вверх кожного тижня.
Грубо кажучі скинув вчора долар по 39.35, через три місяці курс беззбитковості 40.53.
Скоріш за все ніякого прибутку не буде, бо НБУ буде і далі давати курсу дихати, позначка 40 це питання часу, явно не три місячний горизонт, а раніше.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45, ця гра дуже на тоненького, я би не рипався з такими мишиними іграми.
Це минулі 1.5 роки можна було спокійно сидіти в гривні, а зараз відбувається девал, плюс ставки по депо і ОВДП на відносних мінімумах, якщо вже ризикувати, то треба брати річні інструменти, там ставки трохи вище і шансів що сильно девальвуємо відчутно менше, ось там видно зазор, бо курс на 45 скоріш за все не піде, а от на 3-х місячних депо навара\зазора не видно)))
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:45
Я его открыл аккурат накануне ковида в 2020.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16
Investor_K написав: Andrey2512 написав:oleg49
главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
У меня еще есть 5 летний депозит....
в Приваті, як його забув, "субсидійний", "субвенційний", "суіцідний", чи як, ну той що на 10 років у доларах США?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 кві, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16
А чи не пора долару сходити на 24 - банани по 70 погано продаються, та й картопля по 24 в'яне. З таким курсом як зараз доведеться то все викидати на смітник.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:17
AndriyQ написав:
А чи не пора долару сходити на 24 - банани по 70 погано продаються, та й картопля по 24 в'яне. З таким курсом як зараз доведеться то все викидати на смітник.
без паніки, яйці на базарі по 2.80
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:18
somilitark написав:
шансів що сильно девальвуємо відчутно менше, ось там видно зазор, бо курс на 45 скоріш за все не піде, а от на 3-х місячних депо навара\зазора не видно
Как-то не очень очевидно, что если курс ближайшие три месяца поползёт примерно наравне с процентом депо, то он не будет это делать ещё три раза по три месяца так же, а то и быстрее. По обычному годовому дыханию нынешнее поползновение уж точно ревалом зовётся, который через полгодика должен бы смениться девалом. А проценты депо на 3 и 12 месяцев действительно не шибко различаются. На 12 могут быть даже пониже.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:21
somilitark написав: Andrey2512 написав:oleg49
главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))
Зараз якраз той момент, що такі вкладення досить ризиковані .
НБУ почав потроху відпускати курс.
Плюс знизилась облікова ставка.
Скільки ставка по депо? По коротким напевне максимум 15 річних брутто, це 1% в місяць.
А ми потихеньку повземо вверх кожного тижня.
Грубо кажучі скинув вчора долар по 39.35, через три місяці курс беззбитковості 40.53.
Скоріш за все ніякого прибутку не буде, бо НБУ буде і далі давати курсу дихати, позначка 40 це питання часу, явно не три місячний горизонт, а раніше.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45, ця гра дуже на тоненького, я би не рипався з такими мишиними іграми.
Це минулі 1.5 роки можна було спокійно сидіти в гривні, а зараз відбувається девал, плюс ставки по депо і ОВДП на відносних мінімумах, якщо вже ризикувати, то треба брати річні інструменти, там ставки трохи вище і шансів що сильно девальвуємо відчутно менше, ось там видно зазор, бо курс на 45 скоріш за все не піде, а от на 3-х місячних депо навара\зазора не видно)))
Дякую. Аналогічні думки. Відмінність тільки в очікуванні курсу на кінець року. В мене на кілька гривень гірші очікування.)
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