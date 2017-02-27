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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11331113321133311334

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 18
36,00-36,50
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Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:20

  oleg49 написав:
  Andrey2512 написав:oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))

Сурово.)

А в чем пробоема с 3 мес депо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:У меня еще есть 5 летний депозит....

це якісь ОВДП? Навіть не чув ))
  oleg49 написав:Сурово.)

Ну а что тут такого? Особенно, на фоне 5-летних депо)))
Хотя стоп, в мае ж новое наступление россиян или провтык президента с выборами?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:45

  Andrey2512 написав:oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))

Зараз якраз той момент, що такі вкладення досить ризиковані .
НБУ почав потроху відпускати курс.
Плюс знизилась облікова ставка.
Скільки ставка по депо? По коротким напевне максимум 15 річних брутто, це 1% в місяць.
А ми потихеньку повземо вверх кожного тижня.
Грубо кажучі скинув вчора долар по 39.35, через три місяці курс беззбитковості 40.53.
Скоріш за все ніякого прибутку не буде, бо НБУ буде і далі давати курсу дихати, позначка 40 це питання часу, явно не три місячний горизонт, а раніше.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45, ця гра дуже на тоненького, я би не рипався з такими мишиними іграми.
Це минулі 1.5 роки можна було спокійно сидіти в гривні, а зараз відбувається девал, плюс ставки по депо і ОВДП на відносних мінімумах, якщо вже ризикувати, то треба брати річні інструменти, там ставки трохи вище і шансів що сильно девальвуємо відчутно менше, ось там видно зазор, бо курс на 45 скоріш за все не піде, а от на 3-х місячних депо навара\зазора не видно)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:45

Я его открыл аккурат накануне ковида в 2020.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16

  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))

У меня еще есть 5 летний депозит....

в Приваті, як його забув, "субсидійний", "субвенційний", "суіцідний", чи як, ну той що на 10 років у доларах США?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:16

А чи не пора долару сходити на 24 - банани по 70 погано продаються, та й картопля по 24 в'яне. З таким курсом як зараз доведеться то все викидати на смітник.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:17

без паніки, яйця 2.80

  AndriyQ написав:А чи не пора долару сходити на 24 - банани по 70 погано продаються, та й картопля по 24 в'яне. З таким курсом як зараз доведеться то все викидати на смітник.

без паніки, яйці на базарі по 2.80
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:шансів що сильно девальвуємо відчутно менше, ось там видно зазор, бо курс на 45 скоріш за все не піде, а от на 3-х місячних депо навара\зазора не видно

Как-то не очень очевидно, что если курс ближайшие три месяца поползёт примерно наравне с процентом депо, то он не будет это делать ещё три раза по три месяца так же, а то и быстрее. По обычному годовому дыханию нынешнее поползновение уж точно ревалом зовётся, который через полгодика должен бы смениться девалом. А проценты депо на 3 и 12 месяцев действительно не шибко различаются. На 12 могут быть даже пониже.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:21

  somilitark написав:
  Andrey2512 написав:oleg49 главное, не кипишевать) я вот вчера котлету в грн кинул на 3 мес депо)))

Зараз якраз той момент, що такі вкладення досить ризиковані .
НБУ почав потроху відпускати курс.
Плюс знизилась облікова ставка.
Скільки ставка по депо? По коротким напевне максимум 15 річних брутто, це 1% в місяць.
А ми потихеньку повземо вверх кожного тижня.
Грубо кажучі скинув вчора долар по 39.35, через три місяці курс беззбитковості 40.53.
Скоріш за все ніякого прибутку не буде, бо НБУ буде і далі давати курсу дихати, позначка 40 це питання часу, явно не три місячний горизонт, а раніше.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45, ця гра дуже на тоненького, я би не рипався з такими мишиними іграми.
Це минулі 1.5 роки можна було спокійно сидіти в гривні, а зараз відбувається девал, плюс ставки по депо і ОВДП на відносних мінімумах, якщо вже ризикувати, то треба брати річні інструменти, там ставки трохи вище і шансів що сильно девальвуємо відчутно менше, ось там видно зазор, бо курс на 45 скоріш за все не піде, а от на 3-х місячних депо навара\зазора не видно)))

Дякую. Аналогічні думки. Відмінність тільки в очікуванні курсу на кінець року. В мене на кілька гривень гірші очікування.)
oleg49
 
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