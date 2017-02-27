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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 26
36,00-36,50
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36,50-37,00
0
0
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0
37,50-38,00
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38,00-38,50
12%
3
38,50-39,00
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Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:56

  ihorsic написав:Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?

Тут дуже багато невідомих.
Для себе головний позитивний аргумент виділив це заміщення проживання в оренді.
Інших плюсів купівлі "прозапас" не бачу.
Багато комісій, ставку можуть врубати ринкову, коли бюджет будуть секвеструвати( у мене друг так колись попав, коли молодіжну іпотеку так підрізали приблизно в 2006-2008-му), плюс війна, не зрозуміло що буде с курсом і гривневими доходами, коли нас не будуть підтримувати вагомими сумами щомісяця в валюті, да і на фронті не айс, всі хто воює на вухах стоять, реально все може посипатись.
Так що дуже багато ніт, плюсів тільки один, якщо є потреба в першому житлі і не відстьогувати дяді, а платити щомісячний внесок за своє)))
somilitark
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