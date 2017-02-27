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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11332113331133411335

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 29
36,00-36,50
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41,50-42,00
0
0
Більше 42
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:56

  ihorsic написав:Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?

Тут дуже багато невідомих.
Для себе головний позитивний аргумент виділив це заміщення проживання в оренді.
Інших плюсів купівлі "прозапас" не бачу.
Багато комісій, ставку можуть врубати ринкову, коли бюджет будуть секвеструвати( у мене друг так колись попав, коли молодіжну іпотеку так підрізали приблизно в 2006-2008-му), плюс війна, не зрозуміло що буде с курсом і гривневими доходами, коли нас не будуть підтримувати вагомими сумами щомісяця в валюті, да і на фронті не айс, всі хто воює на вухах стоять, реально все може посипатись.
Так що дуже багато ніт, плюсів тільки один, якщо є потреба в першому житлі і не відстьогувати дяді, а платити щомісячний внесок за своє)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що думаєте про вплив відсутності електроенергії на економіку і на курс ? Ми аграрна країна , але навіть щоб трактор ремонтувати електрика потрібна .
Я хотів спитати в темі про війну або в інший але там тільки срач і офтоп, а тут можливо будуть Раціональні думки. Я десь чув чийсь прогноз що ми можемо втратити всю так звану теплову генерацію,
https://ibb.co/YLHXkdG це карта оцініть що ми вже втратили.
В новинах пишуть що за тиждень ми втратили більше половини великих ТЕС . Атомна разом із ЗАЕС давала нам 50% виробітку , без ЗАЕС певно 35% . Є ще маленькі електростанції комунальні, але по закону вони не мають права продавати в загальну мережу та й покриють потреби максимум одного району міста. Кажуть ще тиждень два затягування з ППО і можем втратити все
Не знаю вірити їм чи ні ? Але скільки років знадобилося совку щоб побудувати Ладижинську , Бурштинську, Дніпровську, Зміївську електростанції?
Я десь читав що Європа не має фізично таких потужностей щоб нас забезпечити і дивлячись на карту ті маленькі ниточки електромереж з Європи не пропустять все що треба.
Мені здається що ті хто закупився усілякими зарядними станціями та акумуляторами з генераторами даремно їх віддають за пів ціни. Може вони й нагнітають з такою аналітикою , але минулої зими пошкоджень майже не було і до цієї зими їх відбудували, а зараз все відбудоване вщент.
Є хто з Харькова Одеси чи Бурштина ? Відпишіться як ситуація , можна в приват. Можливо ДТЕК спеціально завищує збитки і перебільшує?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:47

  ihorsic написав:Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?

Знаю переселенців як продали нерухомість в прифронтових містах мільйонниках і живуть на орендованих квартирах в у Львові , бо не поспішають купувати , адже ракети літають, і хоч два прильота але по Львову було . Купляти нерухомість в країні де може впасти ракета , ну таке собі, та ще й за такі гроші , якби за пів ціни від довоєнної то воно б могло вважатися інвестицією, але ж купувати на піку ? А у Львові певно пік цін ? Бо успішні люди із сходу перебираються , і хто ще був у Харькові до вчора , вже теж певно задумується на тлі ситуаціі в пості вище. А Львів не застрахований від повторення ситуації з Харьковим по е.е. І назо вам та квартира без води е.е. Та ще й за газ взялись по газосховищах , там звісно під землею , але всеодно збитки є
yama
 
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