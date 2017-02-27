Додано: Вів 02 кві, 2024 00:36

Що думаєте про вплив відсутності електроенергії на економіку і на курс ? Ми аграрна країна , але навіть щоб трактор ремонтувати електрика потрібна .Я хотів спитати в темі про війну або в інший але там тільки срач і офтоп, а тут можливо будуть Раціональні думки. Я десь чув чийсь прогноз що ми можемо втратити всю так звану теплову генерацію,це карта оцініть що ми вже втратили.В новинах пишуть що за тиждень ми втратили більше половини великих ТЕС . Атомна разом із ЗАЕС давала нам 50% виробітку , без ЗАЕС певно 35% . Є ще маленькі електростанції комунальні, але по закону вони не мають права продавати в загальну мережу та й покриють потреби максимум одного району міста. Кажуть ще тиждень два затягування з ППО і можем втратити всеНе знаю вірити їм чи ні ? Але скільки років знадобилося совку щоб побудувати Ладижинську , Бурштинську, Дніпровську, Зміївську електростанції?Я десь читав що Європа не має фізично таких потужностей щоб нас забезпечити і дивлячись на карту ті маленькі ниточки електромереж з Європи не пропустять все що треба.Мені здається що ті хто закупився усілякими зарядними станціями та акумуляторами з генераторами даремно їх віддають за пів ціни. Може вони й нагнітають з такою аналітикою , але минулої зими пошкоджень майже не було і до цієї зими їх відбудували, а зараз все відбудоване вщент.Є хто з Харькова Одеси чи Бурштина ? Відпишіться як ситуація , можна в приват. Можливо ДТЕК спеціально завищує збитки і перебільшує?