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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 31
36,00-36,50
3%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
3%
1
38,00-38,50
10%
3
38,50-39,00
6%
2
39,00-39,50
26%
8
39,50-40,00
42%
13
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Більше 42
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:56

  ihorsic написав:Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?

Тут дуже багато невідомих.
Для себе головний позитивний аргумент виділив це заміщення проживання в оренді.
Інших плюсів купівлі "прозапас" не бачу.
Багато комісій, ставку можуть врубати ринкову, коли бюджет будуть секвеструвати( у мене друг так колись попав, коли молодіжну іпотеку так підрізали приблизно в 2006-2008-му), плюс війна, не зрозуміло що буде с курсом і гривневими доходами, коли нас не будуть підтримувати вагомими сумами щомісяця в валюті, да і на фронті не айс, всі хто воює на вухах стоять, реально все може посипатись.
Так що дуже багато ніт, плюсів тільки один, якщо є потреба в першому житлі і не відстьогувати дяді, а платити щомісячний внесок за своє)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:47

  ihorsic написав:Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?

Знаю переселенців як продали нерухомість в прифронтових містах мільйонниках і живуть на орендованих квартирах в у Львові , бо не поспішають купувати , адже ракети літають, і хоч два прильота але по Львову було . Купляти нерухомість в країні де може впасти ракета , ну таке собі, та ще й за такі гроші , якби за пів ціни від довоєнної то воно б могло вважатися інвестицією, але ж купувати на піку ? А у Львові певно пік цін ? Бо успішні люди із сходу перебираються , і хто ще був у Харькові до вчора , вже теж певно задумується на тлі ситуаціі в пості вище. А Львів не застрахований від повторення ситуації з Харьковим по е.е. І назо вам та квартира без води е.е. Та ще й за газ взялись по газосховищах , там звісно під землею , але всеодно збитки є
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:08

yama
В Харькове ситуация разнится . Для населения пока есть графики отключения часа 4 в сутки только в будние дни. На практике за неделю прошлую из пяти будних дней отключали только два-три. А вот с промышленностью слышал что хуже дело. В некоторых промзонах включают на пару часов с утра и все. Если это правда то я удивлён такому популизму. Ведь квартиру зарезервировать легче чем предприятие. Мне днём вообще э/э не нужна благодаря аккуму с инвертором и инету «всепогодному».
Метро в городе ездит а остальной электротранспорт - пока нет.

А сколько у нас прифронтовых миллионников ? Разве больше одного ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:48

serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО.
І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО.
І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.

Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
Denik
 
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