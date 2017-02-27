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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:56
Тут дуже багато невідомих.
Для себе головний позитивний аргумент виділив це заміщення проживання в оренді.
Інших плюсів купівлі "прозапас" не бачу.
Багато комісій, ставку можуть врубати ринкову, коли бюджет будуть секвеструвати( у мене друг так колись попав, коли молодіжну іпотеку так підрізали приблизно в 2006-2008-му), плюс війна, не зрозуміло що буде с курсом і гривневими доходами, коли нас не будуть підтримувати вагомими сумами щомісяця в валюті, да і на фронті не айс, всі хто воює на вухах стоять, реально все може посипатись.
Так що дуже багато ніт, плюсів тільки один, якщо є потреба в першому житлі і не відстьогувати дяді, а платити щомісячний внесок за своє)))
Додано: Вів 02 кві, 2024 00:47
Знаю переселенців як продали нерухомість в прифронтових містах мільйонниках і живуть на орендованих квартирах в у Львові , бо не поспішають купувати , адже ракети літають, і хоч два прильота але по Львову було . Купляти нерухомість в країні де може впасти ракета , ну таке собі, та ще й за такі гроші , якби за пів ціни від довоєнної то воно б могло вважатися інвестицією, але ж купувати на піку ? А у Львові певно пік цін ? Бо успішні люди із сходу перебираються , і хто ще був у Харькові до вчора , вже теж певно задумується на тлі ситуаціі в пості вище. А Львів не застрахований від повторення ситуації з Харьковим по е.е. І назо вам та квартира без води е.е. Та ще й за газ взялись по газосховищах , там звісно під землею , але всеодно збитки є
Додано: Вів 02 кві, 2024 08:08
yama
В Харькове ситуация разнится . Для населения пока есть графики отключения часа 4 в сутки только в будние дни. На практике за неделю прошлую из пяти будних дней отключали только два-три. А вот с промышленностью слышал что хуже дело. В некоторых промзонах включают на пару часов с утра и все. Если это правда то я удивлён такому популизму. Ведь квартиру зарезервировать легче чем предприятие. Мне днём вообще э/э не нужна благодаря аккуму с инвертором и инету «всепогодному».
Метро в городе ездит а остальной электротранспорт - пока нет.
А сколько у нас прифронтовых миллионников ? Разве больше одного ?
Додано: Вів 02 кві, 2024 08:48
serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО.
І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.
Додано: Вів 02 кві, 2024 09:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В Одессе временами призывают экономить электричество, но уже все при свете. За последние недели временами отключали то там, то сям, но, как я понял, связано это было с ремонтами местных подстанций, а не с нехваткой электростанций. Раз всё это сочетается с потерей 50% электрогенерации страны, то круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления? Причём я не исключаю, что он на самом деле больше и можно и все 90% потерять безболезненно.
Додано: Вів 02 кві, 2024 12:00
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