RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11332113331133411335

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 33
36,00-36,50
3%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
3%
1
38,00-38,50
12%
4
38,50-39,00
6%
2
39,00-39,50
24%
8
39,50-40,00
39%
13
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
Більше 42
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?
ihorsic
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:56

  ihorsic написав:Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?

Тут дуже багато невідомих.
Для себе головний позитивний аргумент виділив це заміщення проживання в оренді.
Інших плюсів купівлі "прозапас" не бачу.
Багато комісій, ставку можуть врубати ринкову, коли бюджет будуть секвеструвати( у мене друг так колись попав, коли молодіжну іпотеку так підрізали приблизно в 2006-2008-му), плюс війна, не зрозуміло що буде с курсом і гривневими доходами, коли нас не будуть підтримувати вагомими сумами щомісяця в валюті, да і на фронті не айс, всі хто воює на вухах стоять, реально все може посипатись.
Так що дуже багато ніт, плюсів тільки один, якщо є потреба в першому житлі і не відстьогувати дяді, а платити щомісячний внесок за своє)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 30.12.09
Подякував: 663 раз.
Подякували: 3747 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:47

  ihorsic написав:Виходить зараз вигідно взяти недвігу в кредит по Е-оселі? Які думки?

Знаю переселенців як продали нерухомість в прифронтових містах мільйонниках і живуть на орендованих квартирах в у Львові , бо не поспішають купувати , адже ракети літають, і хоч два прильота але по Львову було . Купляти нерухомість в країні де може впасти ракета , ну таке собі, та ще й за такі гроші , якби за пів ціни від довоєнної то воно б могло вважатися інвестицією, але ж купувати на піку ? А у Львові певно пік цін ? Бо успішні люди із сходу перебираються , і хто ще був у Харькові до вчора , вже теж певно задумується на тлі ситуаціі в пості вище. А Львів не застрахований від повторення ситуації з Харьковим по е.е. І назо вам та квартира без води е.е. Та ще й за газ взялись по газосховищах , там звісно під землею , але всеодно збитки є
yama
 
Повідомлень: 4725
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8985 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:08

yama
В Харькове ситуация разнится . Для населения пока есть графики отключения часа 4 в сутки только в будние дни. На практике за неделю прошлую из пяти будних дней отключали только два-три. А вот с промышленностью слышал что хуже дело. В некоторых промзонах включают на пару часов с утра и все. Если это правда то я удивлён такому популизму. Ведь квартиру зарезервировать легче чем предприятие. Мне днём вообще э/э не нужна благодаря аккуму с инвертором и инету «всепогодному».
Метро в городе ездит а остальной электротранспорт - пока нет.

А сколько у нас прифронтовых миллионников ? Разве больше одного ?
serg1974
 
Повідомлень: 802
З нами з: 27.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:48

serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО.
І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.
yama
 
Повідомлень: 4725
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8985 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:serg1974 Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу Ті міста де повітряна тривога і обстріли та шахеди бувають майже кожного дня. З натяжкою умовно можна назвати таким містом навіть столицю. Хоча її захищає ППО.
І не тільки мільйонники . Цікаво розглянути ситуацію з найбільш негативного песимістичного сценарію щоб підготуватися до нього. Бо краще потім бути приємно здивованим між Негативно сильно розчарованним і не готовим.

Ви занадто драматизуєте ситуацію, особливо з енергетикою.
Denik
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 23.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06

  somilitark написав:.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45

Фактично розпочали торговий день 39.45 на 39.55, після того як долар на міжбанку підріс до 39.23 на 39.27.
Ось така весна, долар повзе вгору, вангування літом 37.20, 37.50, 37.75 виглядає як знущання над глядачами)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 30.12.09
Подякував: 663 раз.
Подякували: 3747 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:у Львові , бо не поспішають купувати , адже ракети літають, і хоч два прильота але по Львову було .


https://ibb.co/WKzZXjT
greenozon
 
Повідомлень: 16133
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Я мав на увазі ті міста які найсильніше потерпають від обстрілів оскільки знаходяться недалеко від тимчасово окупованих територій сюди можна включити і Дніпро і Запоріжжя і Одесу

В Одессе временами призывают экономить электричество, но уже все при свете. За последние недели временами отключали то там, то сям, но, как я понял, связано это было с ремонтами местных подстанций, а не с нехваткой электростанций. Раз всё это сочетается с потерей 50% электрогенерации страны, то круто же: был просто уникальный запас по генерации. Какая ещё страна могла себе позволить иметь запас на все 100% потребления? Причём я не исключаю, что он на самом деле больше и можно и все 90% потерять безболезненно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 23.03.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:00

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6162
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 11332113331133411335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorsic і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3403, 3404, 3405
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34049 36829295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 18:29
moveton
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1922 13210684
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 10:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23163826
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5217)
02.04.2024 11:51
Ринок ОВДП (6001)
02.04.2024 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.