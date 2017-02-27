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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 36
36,00-36,50
3%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
3%
1
38,00-38,50
11%
4
38,50-39,00
8%
3
39,00-39,50
22%
8
39,50-40,00
42%
15
40,00-40,50
6%
2
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
Більше 42
6%
2
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06

  somilitark написав:.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45

Фактично розпочали торговий день 39.45 на 39.55, після того як долар на міжбанку підріс до 39.23 на 39.27.
Ось така весна, долар повзе вгору, вангування літом 37.20, 37.50, 37.75 виглядає як знущання над глядачами)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:00

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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:25

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ірина_
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