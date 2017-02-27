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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06
somilitark написав:
.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45
Фактично розпочали торговий день 39.45 на 39.55, після того як долар на міжбанку підріс до 39.23 на 39.27.
Ось така весна, долар повзе вгору, вангування літом 37.20, 37.50, 37.75 виглядає як знущання над глядачами)))
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:18
До зведеного бюджету у січні – березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.
Зазначається, що до державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів - майже 97,8 млрд грн.
При цьому надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - березні 2024 року становили 280 млрд грн. На рахунки платників відшкодовано 32,7 млрд грн ПДВ.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:22
somilitark написав:
Ось така весна, долар повзе вгору, вангування літом 37.20, 37.50, 37.75 виглядає як знущання над глядачами)))
глядач якщо й чекає, то не на чиїсь вангування, а лише на реаліті шоу М.Джонсона
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