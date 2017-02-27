Додано: Вів 02 кві, 2024 16:06

Acceptus написав: somilitark написав: Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця.

МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат. Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця.МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат.



Достатньо відкрити 2 документи:

1. Оновленний меморандум МВФ

2. Plan for the Ukraine Facility

Шоб зрозуміти, що легко не буде. Тому в більшості з вами згоден.

На прикінці березня вивчав ці питання в аспектах:

- Продажу Сенс і Укргазбанку (бо ЗМІ виходячі із заголовків продала вже їх майже в літку) - вдалось знайти в ціх документах точну дату

- Згідно обох документів, треба скорочувати 5-7-9: (Доступні кредити), бо вони вже генерують борги

- S&P знизив рейтинг України до "СС" і вневдовзі обіцяє знизити до "вибіркового дефолту" (на фоні неспроможності України погасити борги по еврооблігаціям)



Якщо кому цікаво, в подробицях тут: https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... 9-03-2024/



М'яка девальвація (як і несплата по єврооблігаціям) запланована меморандумом.

Plan for the Ukraine Facility - на 65% складається з кредитів.



Але, сутто моє бачення, до травня МВРУ 39,00-39,50 (але я би брав ширше 38,5-39,5)

Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5 Достатньо відкрити 2 документи:1.2.Шоб зрозуміти, що легко не буде. Тому в більшості з вами згоден.На прикінці березня вивчав ці питання в аспектах:(бо ЗМІ виходячі із заголовків продала вже їх майже в літку) - вдалось знайти в ціх документах точну дату(Доступні кредити), бо вони вже генерують боргиі вневдовзі обіцяє знизити до "вибіркового дефолту" (на фоні неспроможності України погасити борги по еврооблігаціям)М'яка девальвація (як і несплата по єврооблігаціям) запланована меморандумом.Plan for the Ukraine Facility - на 65% складається з кредитів.Але, сутто моє бачення, до травня МВРУ 39,00-39,50 (але я би брав ширше 38,5-39,5)Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5

Доброго дня.У нас взаємовідносини з МВФ завжди якійсь не прогнозовані і специфічні.Завжди МВФ вимагає не реального, ми потехеньку робимо тільку якусь не значну частину вимог, напевне на це і розраховано, нас вивчили і ставлять захмарні вимоги, ми теж опираємось, але потихеньку змінюємся.Але є для мене і дивні моменти в вимогах головного кредитора, велика загадка навіщо зараз продавати Укргаз який є прибутковий, плюс продавати його напевне за 10% від нормальної не воєнної вартості.Стосовно пільгових кредитів, то МВФ давно вимагає шукати шляхи наповнення бюджета, в данному випадку є цілком логічна вимога зменшити статтю витрат на компенсацію пільгових ставок, яка дуже дорого обходиться, виходить пряма економія від відмови від таких кредитів.Але ці вимоги обмежети кредити можливо когось збанкрутують, ми втратимо робочі місця, тим паче якщо банки прибуткові, то чого не дати можливість пільговою ставкою підтримати наприклад постраждалих від прямого впливу війни?Ну такий он МВФ, без нього ніяк, треба прислуховуватись. В принципі ми теж ефективно відстоюємо свої права, завжди знайдеться компроміс посередині вимог.По девальвації і прогнозам курса.МВФ завжди за девал, це теж якась священна корова, МВФ в будь-якій не зрозумілій ситуації рекомендує знецінити місцеві грошові знаки.Так що в нижще ніж 39 на міжбанку не вірю, скоріш за все будемо брати 40 на міжбанку, а ось готівка літом може навіть бути менше МБ, таке буває, у готівки і МБ власні весілля.По готівці, найвужче в столиці 39.42 на 39.48, зблизились з міжбанком впритул, вочевидь спостерігається гривневий голод.