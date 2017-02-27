Фактично розпочали торговий день 39.45 на 39.55, після того як долар на міжбанку підріс до 39.23 на 39.27.
Ось така весна, долар повзе вгору, вангування літом 37.20, 37.50, 37.75 виглядає як знущання над глядачами)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:25
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:18
До зведеного бюджету у січні – березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.
Зазначається, що до державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів - майже 97,8 млрд грн.
При цьому надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - березні 2024 року становили 280 млрд грн. На рахунки платників відшкодовано 32,7 млрд грн ПДВ.
Пресслужба ДПС
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:22
Додано: Вів 02 кві, 2024 15:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Достатньо відкрити 2 документи:
1. Оновленний меморандум МВФ
2. Plan for the Ukraine Facility
Шоб зрозуміти, що легко не буде. Тому в більшості з вами згоден.
На прикінці березня вивчав ці питання в аспектах:
- Продажу Сенс і Укргазбанку (бо ЗМІ виходячі із заголовків продала вже їх майже в літку) - вдалось знайти в ціх документах точну дату
- Згідно обох документів, треба скорочувати 5-7-9: (Доступні кредити), бо вони вже генерують борги
- S&P знизив рейтинг України до "СС" і вневдовзі обіцяє знизити до "вибіркового дефолту" (на фоні неспроможності України погасити борги по еврооблігаціям)
Якщо кому цікаво, в подробицях тут:
М'яка девальвація (як і несплата по єврооблігаціям) запланована меморандумом.
Plan for the Ukraine Facility - на 65% складається з кредитів.
Але, сутто моє бачення, до травня МВРУ 39,00-39,50 (але я би брав ширше 38,5-39,5)
Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5
Додано: Вів 02 кві, 2024 16:06
Доброго дня.
У нас взаємовідносини з МВФ завжди якійсь не прогнозовані і специфічні.
Завжди МВФ вимагає не реального, ми потехеньку робимо тільку якусь не значну частину вимог, напевне на це і розраховано, нас вивчили і ставлять захмарні вимоги, ми теж опираємось, але потихеньку змінюємся.
Але є для мене і дивні моменти в вимогах головного кредитора, велика загадка навіщо зараз продавати Укргаз який є прибутковий, плюс продавати його напевне за 10% від нормальної не воєнної вартості.
Стосовно пільгових кредитів, то МВФ давно вимагає шукати шляхи наповнення бюджета, в данному випадку є цілком логічна вимога зменшити статтю витрат на компенсацію пільгових ставок, яка дуже дорого обходиться, виходить пряма економія від відмови від таких кредитів.
Але ці вимоги обмежети кредити можливо когось збанкрутують, ми втратимо робочі місця, тим паче якщо банки прибуткові, то чого не дати можливість пільговою ставкою підтримати наприклад постраждалих від прямого впливу війни?
Ну такий он МВФ, без нього ніяк, треба прислуховуватись. В принципі ми теж ефективно відстоюємо свої права, завжди знайдеться компроміс посередині вимог.
По девальвації і прогнозам курса.
МВФ завжди за девал, це теж якась священна корова, МВФ в будь-якій не зрозумілій ситуації рекомендує знецінити місцеві грошові знаки.
Так що в нижще ніж 39 на міжбанку не вірю, скоріш за все будемо брати 40 на міжбанку, а ось готівка літом може навіть бути менше МБ, таке буває, у готівки і МБ власні весілля.
По готівці, найвужче в столиці 39.42 на 39.48, зблизились з міжбанком впритул, вочевидь спостерігається гривневий голод.
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