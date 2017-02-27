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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11332113331133411335

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 42
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
1
38,00-38,50
12%
5
38,50-39,00
7%
3
39,00-39,50
19%
8
39,50-40,00
45%
19
40,00-40,50
7%
3
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
Більше 42
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06

  somilitark написав:.
Валютникі закрили день 39.42 на 39.45

Фактично розпочали торговий день 39.45 на 39.55, після того як долар на міжбанку підріс до 39.23 на 39.27.
Ось така весна, долар повзе вгору, вангування літом 37.20, 37.50, 37.75 виглядає як знущання над глядачами)))
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:00

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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:18


До зведеного бюджету у січні – березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів - майже 97,8 млрд грн.

При цьому надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - березні 2024 року становили 280 млрд грн. На рахунки платників відшкодовано 32,7 млрд грн ПДВ.

Пресслужба ДПС
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:22

  somilitark написав:Ось така весна, долар повзе вгору, вангування літом 37.20, 37.50, 37.75 виглядає як знущання над глядачами)))
глядач якщо й чекає, то не на чиїсь вангування, а лише на реаліті шоу М.Джонсона 8)
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця.
МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат.


Достатньо відкрити 2 документи:
1. Оновленний меморандум МВФ
2. Plan for the Ukraine Facility
Шоб зрозуміти, що легко не буде. Тому в більшості з вами згоден.
На прикінці березня вивчав ці питання в аспектах:
- Продажу Сенс і Укргазбанку (бо ЗМІ виходячі із заголовків продала вже їх майже в літку) - вдалось знайти в ціх документах точну дату :mrgreen:
- Згідно обох документів, треба скорочувати 5-7-9: (Доступні кредити), бо вони вже генерують борги
- S&P знизив рейтинг України до "СС" і вневдовзі обіцяє знизити до "вибіркового дефолту" (на фоні неспроможності України погасити борги по еврооблігаціям)

Якщо кому цікаво, в подробицях тут: https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... 9-03-2024/

М'яка девальвація (як і несплата по єврооблігаціям) запланована меморандумом.
Plan for the Ukraine Facility - на 65% складається з кредитів.

Але, сутто моє бачення, до травня МВРУ 39,00-39,50 (але я би брав ширше 38,5-39,5)
Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5
Acceptus
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:06

  Acceptus написав:
  somilitark написав:Саме так, доларів і євро не вдосталь, допомога в 2025-му суттєво скоротиться, так і в цьому році йде зі скрипом, тим паче більшість "допомоги" оформлено у вигляді кредитів, а це трохи давить на голову, коли держборг б'є рекорди щомісяця.
МВФ неодноразово закликав шукати більше внутрішніх резервів для наповнення бюджета, тому самий простий метод наповнити бюджет це девальвувати гривню, підвищувати податки це не завжди працює і приносить бажаний результат.


Достатньо відкрити 2 документи:
1. Оновленний меморандум МВФ
2. Plan for the Ukraine Facility
Шоб зрозуміти, що легко не буде. Тому в більшості з вами згоден.
На прикінці березня вивчав ці питання в аспектах:
- Продажу Сенс і Укргазбанку (бо ЗМІ виходячі із заголовків продала вже їх майже в літку) - вдалось знайти в ціх документах точну дату :mrgreen:
- Згідно обох документів, треба скорочувати 5-7-9: (Доступні кредити), бо вони вже генерують борги
- S&P знизив рейтинг України до "СС" і вневдовзі обіцяє знизити до "вибіркового дефолту" (на фоні неспроможності України погасити борги по еврооблігаціям)

Якщо кому цікаво, в подробицях тут: https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... 9-03-2024/

М'яка девальвація (як і несплата по єврооблігаціям) запланована меморандумом.
Plan for the Ukraine Facility - на 65% складається з кредитів.

Але, сутто моє бачення, до травня МВРУ 39,00-39,50 (але я би брав ширше 38,5-39,5)
Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5

Доброго дня.
У нас взаємовідносини з МВФ завжди якійсь не прогнозовані і специфічні.
Завжди МВФ вимагає не реального, ми потехеньку робимо тільку якусь не значну частину вимог, напевне на це і розраховано, нас вивчили і ставлять захмарні вимоги, ми теж опираємось, але потихеньку змінюємся.
Але є для мене і дивні моменти в вимогах головного кредитора, велика загадка навіщо зараз продавати Укргаз який є прибутковий, плюс продавати його напевне за 10% від нормальної не воєнної вартості.

Стосовно пільгових кредитів, то МВФ давно вимагає шукати шляхи наповнення бюджета, в данному випадку є цілком логічна вимога зменшити статтю витрат на компенсацію пільгових ставок, яка дуже дорого обходиться, виходить пряма економія від відмови від таких кредитів.
Але ці вимоги обмежети кредити можливо когось збанкрутують, ми втратимо робочі місця, тим паче якщо банки прибуткові, то чого не дати можливість пільговою ставкою підтримати наприклад постраждалих від прямого впливу війни?
Ну такий он МВФ, без нього ніяк, треба прислуховуватись. В принципі ми теж ефективно відстоюємо свої права, завжди знайдеться компроміс посередині вимог.

По девальвації і прогнозам курса.
МВФ завжди за девал, це теж якась священна корова, МВФ в будь-якій не зрозумілій ситуації рекомендує знецінити місцеві грошові знаки.
Так що в нижще ніж 39 на міжбанку не вірю, скоріш за все будемо брати 40 на міжбанку, а ось готівка літом може навіть бути менше МБ, таке буває, у готівки і МБ власні весілля.

По готівці, найвужче в столиці 39.42 на 39.48, зблизились з міжбанком впритул, вочевидь спостерігається гривневий голод.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:а ось готівка літом може навіть бути менше МБ, таке буває, у готівки і МБ власні весілля.
але тоді банки увімкнуть "пилосос" і почнуть купляти з вулиці, щоб продати дорожче на міжбанку, що призведе до вирівнювання курсів)
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:57

  otshelnick1 написав:
  somilitark написав:а ось готівка літом може навіть бути менше МБ, таке буває, у готівки і МБ власні весілля.
але тоді банки увімкнуть "пилосос" і почнуть купляти з вулиці, щоб продати дорожче на міжбанку, що призведе до вирівнювання курсів)

Теоретично так, але готівка як правило сильно не впливає на ситуацію, 200-300 лямів чисте сальдо покупок на готівці населенням, якщо і будуть продавати більше населення, то це будуть приблизно ті ж самі об'єми, пару сот лямів ЗА МІСЯЦЬ, а от НБУ, як правило, таку сумму зливає за 2 робочих дня, чи за півтора)))
п.с. вчора наприклад НБУ задонатив на міжбанку на 129 лямів валюти)))
somilitark
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