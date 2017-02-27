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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 кві, 2024 18:58
prodigy написав: Acceptus написав:
Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5
з яких пирогів такий прогноз коли допомога буде на 40% менше ніж у 2023?
нормальний курс при таких харчах 41-42, якщо менше-це бонус людям і втрати для мінфіну
Як каже Марченко: українці живуть в магічній реальності, такі не реальні оптимістичні прогнози проростають з справжніх мрій...
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