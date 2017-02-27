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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11333113341133511336

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 43
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
1
38,00-38,50
12%
5
38,50-39,00
9%
4
39,00-39,50
19%
8
39,50-40,00
44%
19
40,00-40,50
7%
3
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
0
0
Більше 42
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:58

  prodigy написав:
  Acceptus написав:Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5


з яких пирогів такий прогноз коли допомога буде на 40% менше ніж у 2023?

нормальний курс при таких харчах 41-42, якщо менше-це бонус людям і втрати для мінфіну

Як каже Марченко: українці живуть в магічній реальності, такі не реальні оптимістичні прогнози проростають з справжніх мрій...
somilitark
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